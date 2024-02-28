Kayseri İhracatı 2024 Yılına Artışla Başladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, "2023 yılında 3 milyar 625 milyon dolar ihracat yapan Kayseri, 2024 yılına güzel bir giriş yaparak yüzde 2,98. artışla 287 milyon 565 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2024 yılının da zorluklarla geçeceğini düşünmekle beraber inanıyorum ki ihracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız azim ve gayretle çalışmaya, bizleri gururlandırmaya devam edecek. Her birine şehrimize ve ülkemize olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.
TÜİK verilerine göre 2024 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Ocak'ta Kayseri olarak 287 milyon 565 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,98 oranında artış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise Ocak ayında 87 milyon 987 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16,54 azalış gerçekleşmiştir" diye konuştu.
Kayseri'den Ocak ayında 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, İtalya, ABD, Cezayir, Polonya, Fas, Fransa, Birleşik Krallık'tır" ifadelerini kullandı.
Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Otomotiv Endüstrisi, Halı gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Kimyevi Madde ve Mamulleri, Makine Aksamları, İklimlendirme Sanayi gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi.
Başkan Gülsoy, Kayseri olarak 2024 yılına güzel bir giriş yaptıklarını, ihracatın önümüzdeki aylarda da artması ve yeni rekorlar kırılması için çalışacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"2024 yılı ekonomik daralmayla karşı karşıya kalacağımız kolay bir yıl olmayacak. Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada ekonomik anlamda sorunlar devam ediyor. Jeopolitik riskler artıyor, dünyadaki siyasi kriz derinleşiyor. Ayrıca İsrail-Hamas savaşına bağlı olarak Kızıldeniz'de yaşananlar bizleri yeni bir tedarik zinciri krizi ile karşı karşıya bırakıyor. Tüm bunlar üretim maliyetlerinin yüksekliği ile birleşince rekabet gücümüz giderek zayıflıyor. Dolayısıyla ihracatta mevcut konumumuzu korumamızın dışında hedeflere ulaşabilmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte firmalarımızın ileri teknolojiye adapte olmaları, dijitalleşmeyi gerçekleştirmeleri, yüksek katma değerli ve AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine uygun olarak yeşil üretimle daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri elzemdir. Kayseri Ticaret Odası olarak bizlerde üyelerimizin yeni pazarlara ulaşması ve mevcut pazarlardaki paylarını daha yukarılara taşıması, yatırım ve istihdam olanaklarını genişletmesi hedefiyle projelerimizi sürdüreceğiz. Tüm zorlu koşullara rağmen iş insanlarımız üretmeye devam ediyorlar. İhracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız her ne olursa olsun toparlanmak, üretim ve istihdam için canla başla çalışıyor. İhracatçı firmalarımızın yönetim kademesinden tüm personeline kadar herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçı üyelerimizin yanında olacak ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız. Ben inanıyorum ki 2024 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." - KAYSERİ
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