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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

27.12.2021 22:27
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin 2021 yılını yüzde 9-10 civarında bir büyüme ile kapatacağını bildirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin 2021 yılını yüzde 9-10 civarında bir büyüme ile kapatacağını bildirdi.

Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odasının aralık ayı olağan meclis toplantında yaptığı konuşma, Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayını almasında emeği geçenlere teşekkür etti.

2021 yılının ekonomik açıdan zor bir yıl olduğunun anlatan Büyüksimitci, birçok siyasi ve ekonomik gelişmelere tanıklık edildiğini hatırlattı.

Büyüksimitci, hammadde ve konteyner fiyatlarındaki artışların, yüksek enerji maliyetlerinin, ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın giderek açılması ve kurdaki aşırı oynaklığın sanayicileri son derece zorladığını ifade etti.

Tüm zorluklara rağmen 2021 yılında üç çeyrektir Türk ekonomisinin büyüdüğünü vurgulayan Büyüksimitci, "Pandeminin başından bu yana üst üste 5 çeyrektir büyüyen ekonomimiz 2021 yılının üçüncü çeyreğinde de yüzde 7,4 büyüdü. 2020 yılını 1,8 büyüme ile kapatmıştık. İnşallah 2021 yılını da yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen yüzde 9-10 civarında bir büyüme ile kapatacağız. Bu büyümeyi de hükümet ve özel sektör birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni asgari ücretle ilgili konuşan Büyüksimitci, 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretin çalışanların enflasyon karşısındaki kayıplarını nispeten telafi edeceğini belirtti.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile ilgili de konuşan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"İş dünyasının piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanması talebine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir dizi tedbir açıklandı. Yapılan açıklama, piyasalara pozitif bir etkide bulundu. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ve olağan dışı yükselişlerin önüne geçilmiş oldu. Açıklanan tedbirleri olumlu karşılıyor, Türk lirasına güveni tesis eden tüm adımları destekliyoruz."

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

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Kayseri Sanayi Odası, TURKOVAC, Erciyes, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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