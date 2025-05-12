KEİ: Karadeniz'deki enerji kaynaklarının nasıl keşfedileceği ve kullanılacağı konusunda müzakereler var - Son Dakika
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Ekonomi

KEİ: Karadeniz'deki enerji kaynaklarının nasıl keşfedileceği ve kullanılacağı konusunda müzakereler var

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu???????, Orta Koridor'un güçlendirilmesine yönelik artan bir ilginin olduğunu belirterek, "Burada Türkiye de aktif bir rol oynamaktadır.

12.05.2025 11:13
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu???????, Orta Koridor'un güçlendirilmesine yönelik artan bir ilginin olduğunu belirterek, "Burada Türkiye de aktif bir rol oynamaktadır. Türkiye ve bölgedeki ülkeler arasında Karadeniz'deki gaz ve benzeri enerji kaynaklarının nasıl keşfedileceği, kullanılacağı konusunda müzakereler ve görüşmeler var." dedi.

Karadeniz ve çevresindeki bölgelerin stratejik, ekonomik, çevresel ve kültürel dinamiklerini ele almayı hedefleyen, genel teması "Çatışma Çözümleri, Sürdürülebilirlik ve Kalkınma" olan 8'inci Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, Marmara Üniversitesi tarafından 8-9 Mayıs'ta düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda 8 Mayıs Perşembe günü yüz yüze oturumlar, 9 Mayıs Perşembe günü ise online oturumlar yapıldı.

Karadeniz Bölgesinin jeopolitik önemi, enerji güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik işbirliği ve kültürel etkileşim gibi konuları uluslararası bir platformda tartışmaya açan etkinlikte, akademisyenler, politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek bölgenin geleceğine dair stratejiler geliştirdi.

"Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün en aktif ve en önemli üyelerinden"

Lazar Comanescu???????, etkinlikte AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin en başından beri Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün kurulmasına öncülük eden ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 33 yıldan beri Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün en aktif ve en önemli üyelerinden biri olduğunu ifade eden Comanescu, ?Türkiye'nin pek çok girişiminin olduğunu dile getirdi.

Comanescu, Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü bünyesinde geliştirmekte oldukları Karadeniz çevre otoyolu, deniz otoyolları ya da enerji alanında işbirliği gibi pek çok girişimde bulunduğunu anımsattı.

"Karadeniz bölgesi, bir merkez olarak daha da önemli hale geldi"

Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün hedeflerinin ilerletilmesine değerli katkılarda bulunmaya devam edeceğine işaret eden Büyükelçi Comanescu, üç yıldan bu yana Ukrayna'daki savaş nedeniyle bölgede oldukça zor bir dönemden geçildiğinin altını çizdi.

Comanescu, Türkiye'nin örgütün hedeflerinin gerçekleşmesi için sarf ettiği çabaların önemine de değinerek, tüm üye devletlerin örgütün öneminin farkında olduğunu söyledi.

Özellikle gelecekte ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılıkların artmaya devam edeceğine dikkati çeken Comanescu, Karadeniz bölgesinin Avrupa ile Asya, Avrupa ile Orta Doğu ve benzeri yerler arasındaki bağlantılar açısından bir merkez olarak daha da önemli hale geldiğini bildirdi.

"Karadeniz olmadan Orta Koridor'un işlevsel olması düşünülemez"

Lazar Comanescu, Asya ve Pasifik bölgelerinin küresel ekonominin gerçek lokomotifleri haline geldiğini ifade ederek, bunun da bu bölgeler arasında bağlantıya ihtiyaç olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Karadeniz olmadan Avrupa ve Asya arasında bağlantıdan söz edemezsiniz. İşte bu nedenle Karadeniz'de, örgütün bu konudaki rolünü daha fazla vurgulamayı ve öne çıkarmayı amaçlayan çeşitli girişimleri destekliyoruz.

Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan üzerinden yeşil enerji, temiz enerji nakli gibi girişimlerin de olduğunu aktaran Comanescu, şunları dile getirdi:

"Orta Koridor'un güçlendirilmesine yönelik artan bir ilgi var. Karadeniz olmadan Orta Koridor'un işlevsel olması düşünülemez. Burada Türkiye de aktif bir rol oynamaktadır. Bu arada Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler arasında Karadeniz'deki gaz ve benzeri enerji kaynaklarının nasıl keşfedileceği, kullanılacağı konusunda müzakereler ve görüşmeler var."

"Bölgede ne kadar çok işbirliği geliştirilirse, üye devletler için o kadar iyi faydalar sağlanır"

Büyükelçi Comanescu, son zamanlarda küresel ticarete daha az bağımlı hale gelme fikrinden yola çıkan korumacılığa geri dönüşe tanıklık edildiğini belirterek, önemli olanın uluslararası ticareti ve ekonomik bağları genişletmenin bir yolunu bulunması olduğunu ifade etti.

Korumacılığın izolasyon anlamına geldiğini ve izolasyonun da ilerlemeye izin vermeyeceğini aktaran Comanescu, "Önemli olan, diğer aktörleri atlamak ya da onlarla etkileşime girmekten kaçınmak değil, dirençli karşılıklı bağımlılıklar inşa etmeye çalışmaktır." diye konuştu.

Comanescu, Karadeniz bölgesinin küresel düzeyde bir merkez olarak role sahip olduğuna işaret ederek, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, 13 üye ülkeden oluşuyor ve toplamda yaklaşık 350 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu da son derece önemli bir pazar anlamına geliyor. Bölgede ekonomik kalkınma için fırsatlar anlamına geliyor. Bölgede ne kadar çok işbirliği geliştirilirse, üye devletler için o kadar iyi faydalar sağlanır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Karadeniz, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KEİ: Karadeniz'deki enerji kaynaklarının nasıl keşfedileceği ve kullanılacağı konusunda müzakereler var - Son Dakika

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