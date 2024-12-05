Kemençe Eşliğinde Mandalina Hasadı - Son Dakika
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Ekonomi

Kemençe Eşliğinde Mandalina Hasadı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde mandalina hasadı kemençe müziğiyle gerçekleştirildi.

05.12.2024 23:31
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Mandalinayı kemençe eşliğinde hasat ettiler

Rize'nin Derepazarı mandalinası kemençe eşliğinde hasat edilerek tezgahlardaki yerini aldı

RİZE - Rize'nin Derepazarı ilçesinde yetişen ve ismini yetiştiği ilçeden alan Derepazarı mandalinasında yılın ilk hasadı kemençe eşliğinde başladı.

Rize'nin hemen her ilçesinde yetişen mandalinanın en lezzetlisi Derepazarı ilçesinde toplanıyor. Sadece şehirde değil tüm Türkiye'de aroması nedeniyle adından söz ettiren Derepazarı mandalinasında ilk hasat bu yıl kemençe eşliğinde yapıldı. Kemençe ile çay bahçesine giren vatandaşlar mandalinalarını toplarken, kemençe müziği ile de eğlendi.

Derepazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından hasadı gerçekleştirilen mandalinalar yıllardır Karadeniz Sahil Yolu kenarında kurulan tezgahlara götürülüyor. Bu tezgahlarda satışa sunulan mandalinalar yoldan geçenlerin yoğun ilgisini görürken, bu yıl kilogram fiyatı 25 TL'den satılıyor.

Rize dışında yaşayan tanıdıklarının kendilerini arayarak mandalina hakkında sorular sorduğunu dile getiren mandalina üreticisi Ayten Kara "Çayımız bitti mandalina tadına başladık. C vitamini yüksek, ağrıması bol miktarda, bir numara bir lezzet. Rize dışında arayan insanlar Rize mandalinası nasıl diye bizi arıyorlar. Akdeniz'de yaşayan insanlar soruyorlar, 'Bizimkisi çekirdeksiz' diyorum 'Daha lezzetli daha aramalı' onları söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Rize mandalinasının kimyasal ilaçlar kullanılmadan yetiştiğini ve dalında olgunlaşarak sarardığını dile getiren Halil İbrahim Küçük ise " İzmir, Antalya, Mersin mandalinalarının tadı gibi değil. Bunlar, tamamen doğal olarak yetişen, ilaçsız mandalinadır. Bizim kendi bahçelerimizde yetişiyor, kendimiz topluyoruz. Bu yıl daha fazla kazanç bekliyoruz. Akdeniz'de yetişen mandalinaların ilaçlı olduğu bilinir, ancak bizimkiler tamamen doğaldır. Bu konuda halkımızın çok bilgisi yok. Bu mandalinayı, doğal yollarla, herhangi bir kimyasal kullanılmadan yetiştiriyoruz" dedi.

Rize'nin hemen her ilçesinde mandalina yetişse de damak tadı, aroması ve lezzeti en güzel olanın Derepazarı ilçesinde yetişen mandalina olduğuna vurgu yapan Küçük "Rize mandalinası diğer illerin mandalinası gibi değildir. Onun tadıyla bunun tadı hiçbir zaman bir araya gelmez. İstanbul'dan Ankara'dan Konya'dan adam diyor 'Hiçbir yerin mandalinası tutmaz' ama özellikle Rize Derepazarı mandalinası. Çünkü Çayeli'nden de mandalina var. Buranın tadını tutmuyor. Bu Derepazarı'nın tadını tutmuyor. Dün mesela bana Çayeli'nden geldiler, İstanbul'a gideceği için 20 kilo mandalina aldı. Çayeli'nden geliyorum deyince orada da var dedim. 'Bu mandalinanın tadı yok hiçbir yerde' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Derepazarı, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Rize, Son Dakika

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