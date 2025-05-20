Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Geniş Video İzle

Batman'ın Sason ilçesinde 150 ailenin önemli geçim kaynağı arasında yer alan ipek böçekçiliğinden elde edilen ürün, kilosu 1000 liradan satılıyor. Sason'da 10 yıldır ailece ipek böceği besiciliği ile ilgilendiklerini belirten genç besicilerden Veysel Aktaş "Güzel bakıldığında temiz bir gelir elde edilebiliyor" dedi.

20.05.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason'da 10 yıl önce Aktaş ailesi tarafından üç aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ilçede birçok ailenin geçim kaynağı haline gelmeye devam ediyor. İlçeye bağlı Karşıyaka ve Dereköy köyünde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlar, kozanın veriminden oldukça memnun. İlçeye ilk olarak ipek böcek işini kendilerinin getirdiğini belirten Hasan Aktaş, besim evlerinin artırılmasıyla ipek böceği yetiştiriciliğinin tüm ilçeye yaygınlaştığını söyledi.

"FIRINLANDIKTAN SONRA TOPLAYIP KOZA BİRLİĞİNE SATIYORUZ"

İpek böceklerini ilçeye 10 yıl önce getirdiklerine değinen Aktaş, "Daha önce atalarımız zamanında vardı. Ancak zamanla unutulan bir meslek oldu. Biz, yeniden bu mesleği canlandırmak için bu işe giriştik. İlk etapta getirdiğimiz ipek böceklerini ufak halde iken dut yapraklarını kıyarak beslemeye başlıyoruz. Daha sonra canlanıp büyüdükçe bizlerde yaprağın boyutunu büyüterek besliyoruz. Bunlar büyüdükçe daha sonra yaprakları dal ile birlikte önlerine bırakıyoruz. Yaklaşık 3 haftalık beslemenin ardından 72 saat uyku evresine giriyorlar. Uyandığında verebildiğimiz kadar dut yaprağı vererek besliyoruz. Daha sonra 8 gün içerisinde koza örmeye başlar. Kozalar örüldüğünde 10 gün dinlendirip, fırınlandıktan sonra toplayıp koza birliğine satışa sunuyoruz" dedi.

Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

"150 AİLEYE GEÇİM KAYNAĞI HALİNE GELDİ"

Aktaş, 10 yıl önce 3 aile ile bu işe başladıklarını ifade ederek, "Devletin desteğiyle ilçede yaygınlaştırdığımız bu iş, günümüzde 150 aileye geçim kaynağı haline geldi. Meşakkatli bir iştir. Çocuk gibi ilgilenmek lazım. Getirisi de çok iyidir. İyi bakılırsa 100 kilodan 100 bin lira, 150 kilo alan bir aile 150 bin lira gelir elde edebilir. Kısa sürede iyi bir gelir kapısıdır. Biz bu işi daha da geliştirmek istiyoruz ancak imkanlarımız kısıtlıdır. Devlet tarafından destek alırsak daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

"GÜZEL BAKILDIĞINDA TEMİZ BİR GELİR ELDE EDİLEBİLİYOR"

Sason'da 10 yıldır ailece ipek böceği besiciliği ile ilgilendiklerini belirten genç besicilerden Veysel Aktaş, "İpek böceği besiciliği Osmanlı'dan kalan bir meslektir. Biz bu mesleğe sahip çıkarak 10 yıldır ayakta tutmaya çalışıyoruz. Geçimimizi bu meslekten sağlıyoruz. 3 aile ile girmiştik bu işe. Bir ay sürüyor. Sadece dut yaprağıyla besliyoruz. Güzel bakıldığında temiz bir gelir elde edilebiliyor. İlk etapta dut yapraklarını rendeleyerek besliyoruz. Böcekler büyüdükçe yaprakların boyutunu büyüterek besliyoruz. Besleme işinden sonra meşe yaprağını üzerine bırakarak örmeye başlamalarını bekliyoruz. Sardıktan sonra toplamaya başlayacağız" diye konuştu. İpek böceği besiciliğini ailece yaptıklarını söyleyen Sakine Aktaş ise, "Kolay bir iştir. Yaklaşık bir ay sürer. Ailece birlikte çalışarak besleme yapıyoruz. Mesaimiz sabah saat 8'de başlar. Dut yapraklarını keserek besliyoruz" dedi.

Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Batman, Sason, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
Galatasaray’ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu 9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı
Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu Küle dönen kamyonette baba ve oğlunun cesedi bulundu
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü 20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
Kanarya ön eleme oynayacak Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolu Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

10:33
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:31
İBB’ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları Taner Çetin’in rüşvet çarkı ifşa oldu
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
10:18
İzmir mitingine kaç kişi katıldı CHP’nin rakamıyla AK Parti’nin rakamı arasında uçurum var
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu 22 gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu! 22 gözaltı kararı
15:35
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:27
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
15:19
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
15:06
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 10:54:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.