Kimler ek zam alacak? İşte işçi ve memur emeklilerinin en merak ettiği haber

Zamlar konusunda kafalarda soru işaretleri var. Hürriyet yazarı Noyan Doğan bu konuda tüm merak edilenleri cevapladı.

1)Memurların yeni yıl zamları ne kadar oldu?

Görevdeki memurlar ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.

2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı. Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı ve enflasyon toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3'ü geçtiği için memurlar için yüzde 22.47'lik enflasyon farkı oluştu.

Toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zamla birlikte enflasyon farkı da eklenince memurların 2022'nin ocak ayında alacağı zam yüzde 27.47 oldu.

2)Ek zam nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın üzerine yüzde 2.5'luk daha ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece sözleşmedeki yüzde 5 zammın üzerine yüzde 2.5'luk ek zam ve enflasyon farkından oluşan yüzde 22.47'lik zam eklenince memurların yeni yıl zam oranı yüzde 29.97 oldu.

Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak. Buna görev aylıklarının da eklenmesiyle memur zammı yüzde 30.5'e kadar çıkacak.

3)Ek zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek zam açıklamasını memurlara yönelik yaptı. Memur emeklilerinin ek zamandan yararlanıp yararlanmayacağı Meclis'e sunulacak torba kanun ile netleşecek.

Ek zammın sadece görevdeki memurlara yönelik olması halinde memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 22.47'lik enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte ocak ayında maaşlarını yüzde 27.47 zamlı alacaklar. Bu zammın üzerine yüzde 4 ila yüzde 5 üzerinde ek ödeme de eklenecek.

4)SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zammı ne olacak?

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de yeni senede maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

5)Emeklilere yönelik başka ne düzenleme yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltiliyor.

6)2.500 liralık emekli aylığından kimler yararlanacak?

En düşük emekli aylığının 2.500 liraya yükseltilmesi SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Şimdi yapılacak bir düzenleme ile bu rakam 2.500 liraya çıkartılacak.

7)En düşük emekli aylığı hesaplaması nasıl yapılacak?

Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ocak ayında alacağı yüzde 25.47'lik zam hesaplanacak; buna göre maaşı 2.500 liranın altında kalanların maaşları 2.500 liraya tamamlanacak. Örneğin, 2021'in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla birlikte maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlanacak.

8)Maaşı 2.400 lira olanlar ocak zammından mı yararlanacak yoksa sadece maaş 2.500 liraya mı tamamlanacak?

Önce ocak zammı maaşlara yansıtılıp hesaplanacağından 2.400 lira maaş alanın zamla birlikte maaşı 3 bin lirayı geçeceği için normal zamdan yararlanacak.

9)En düşük emekli aylığının artırılmasından dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak mı?

Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseleceğinden bundan dul ve yetim aylığı alanlar da bugüne kadar aldıkları hisseleri oranında yararlanacak.

10)Neden memur ve emeklilere asgari ücretin altında artış yapıldı?

Asgari ücret senede bir kere ve sene başında belirleniyor ve tüm seneyi kapsıyor. Oysa görevdeki memurlar ile memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin maaş artışları ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere yapılıyor ve bu artışlar geçmiş ayın enflasyonuna göre belirleniyor.