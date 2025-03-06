Kimya Sektörü İhracatı Şubat'ta 2,5 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Kimya Sektörü İhracatı Şubat'ta 2,5 Milyar Dolar

İKMİB Başkanı Pelister, kimya sektörünün şubat ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

06.03.2025 15:16
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Şubat ayında takvimin olumsuz etkisine rağmen 2,5 milyar dolarlık ihracat yaparak en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu korumayı başardık." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise 2,5 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek şubat ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün iki aylık ihracatı ise 5 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Pelister, Türkiye'nin 2024 yılında yüzde 3,2 büyüyerek zorlu koşullara rağmen önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörlerinden biri olan kimya sektörünün de geçen yılı yüzde 1 artış ve 30,8 milyar dolarlık dış satım ile tamamladığını kaydeden Pelister, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıla iyi bir başlangıç yaparak ocak ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Şubat ayında ise takvimin olumsuz etkisine rağmen 2,5 milyar dolarlık ihracat yaparak en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu korumayı başardık. Küresel ticaretteki yeni gelişmeler, petrol fiyatlarındaki değişimler elbette hem ihracat pazarlarımızı hem bizleri etkiliyor. Diğer yandan ihracatçıların Merkez Bankasına döviz bozdurma zorunluluğunda indirime gidilmesi bizi memnun eden bir gelişme oldu."

Pelister, döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 25 olan oranın daha da aşağıya çekilmesinin ihracatçılara finansman açısından büyük kolaylık sağlayacağını dile getirerek, "Özellikle ham madde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı olan kimya sektörü için bu desteğin sağlanmasını temenni ediyoruz. İKMİB olarak faaliyetlerimize yoğun şekilde devam ediyoruz. İhracatçılarımızın yeni pazarlar edinerek pazar çeşitliliğini artırması, böylelikle ihracat artışını sürdürebilmesi için sektörümüzü her zaman desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu

Açıklamaya göre, şubat ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri, 728 milyon 123 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

Söz konusu ürün grubunu 724 milyon 609 bin dolarlıkla mineral yakıtlar ve ürünler ile 201 milyon 10 bin dolarla anorganik kimyasallar ihracatı izledi.

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun", "eczacılık ürünleri", "kauçuk, kauçuk eşya", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "muhtelif kimyasal maddeler", "yıkama müstahzarları" ve "organik kimyasallar" oldu.

Şubat ayında en çok ihracat 187 milyon dolar ile İtalya'ya yapıldı.

Söz konusu ayda en çok ihracat yapılan ilk on ülke İtalya, Romanya, Hollanda, Lübnan, Almanya, Rusya, Irak, Mısır, ABD ve İngiltere şeklinde sıralandı.

İhracat yapılan ilk 20 ülke arasında en çok artış yüzde 111,70 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kimya Sektörü İhracatı Şubat'ta 2,5 Milyar Dolar - Son Dakika

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