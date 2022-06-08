KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar - Son Dakika
Üye Girişi

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar

08.06.2022 13:23

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı "1 Temmuz 2023'e kadar kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek" düzenlemesine karşı çıktı. Kurt, yaptığı paylaşımda, "Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulama ile davalar artar, ev sahipleri kiracıları çıkartmak için farklı yöntemlere başvurur ve yeni krizlere yol açar" ifadesine yer verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün yaptığı açıklamada, kiracılara nefes aldıracak düzenlemenin müjdesini verdi. Bozdağ, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" ifadelerini kullandı.

UYGULAMAYLA YAŞANABİLECEK 3 SORUNU PAYLAŞTI

Bakan Bozdağ'ın açıkladığı düzenleme milyonlarca kiracıyı heyecanlandırırken KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un ise tepkisini çekti. Kira artışına yüzde 25 sınırının uygulanamayacağını belirten Kurt, "Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulama ile davalar artar, ev sahipleri kiracıları çıkartmak için farklı yöntemlere başvurur ve yeni krizlere yol açar" ifadesini kullandı.

2021 YILINDA ÖNERDİĞİ 11 MADDELİ ÇÖZÜMÜ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Düzenlemeye tepki gösteren Kurt, 26 Eylül 2021 tarihinde Twitter hesabından önerdiği 11 maddeli daha geniş kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, geçmiş tarihli o paylaşımlarını alıntıladı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un alıntıladığı paylaşımlarda şu ifadeler yer alıyor;

"Kiraların artmasının en önemli nedenlerinden biri olan "Konutun yatırım aracı olarak görülmesi" tercihinin en aza indirilmesi için ne gerekiyor?

1- İlk kez konut edinecek olan vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan vergi, kredi, vade vb. kolaylıklar

2- İkamet amaçlı olmayan (ikincil, üçüncül konut vs.) tüm konut edinme işlemlerine negatif ayrımcılık yapan, vergi, kredi ve vade düzenlemesi

3- Kira artışlarının yasal çerçeve sınırlarındakalmasına yönelik tedbirlerin ciddiyetle uygulanması

(emlak değerinin belli bir oranında tutulması gibi)

4- Kira gelirlerinden alınan vergilerin yükseltilmesi

(aile nüfusu üzerinde olan konutlara uygulamak gibi)

5- Kiracı sayısının ve dolayısı ile kiralama amaçlı talep artışının önüne geçilmesi için, düzensiz göç ve sığınmacı sorununun ivedilikle ve radikal bir biçimde çözülmesi

6- Üniversite öğrencilerine, kamuya ait tesislerde barınma kolaylığı sağlanması

7- Öğrenci kaynaklı talebi azaltmak için, öğrencilere barınma imkanı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşvik verilmesi

8- Büyük kentlerden tersine göçü arttıracak, sanayileşme ve tarım politikalarına acil dönüş yapılması

9- Konutta arzı, kentsel dönüşüm ve yenileme yöntemi ile arttırmak için konut sahiplerine kamusal destek sağlanması

10- İnşaat sektörüne, kentsel dönüşüm projelerinde girdi maliyetleri üzerinden destek verilerek, daha düşük maliyet ile daha çok konut yenileme becerisinin yaratılması

11- Kamunun sosyal konut üretme kapasitesinin arttırılması

Yukarıdaki uygulamalarla hem arz hem de talep tarafını etkileyerek konuta yatırım yapma alışkanlığında yeni bir sayfa açabiliriz.

YORUMLAR (1)
  • Uğur Yazıcı: KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un paylaştığı 11 maddeye de katılıyorum ve uygulanmasını istiyorum.Konutu ticari amaçtan uzaklaştırmak gerekiyor aslında Türkiye de her sektörde ki ticari rant kaldırılmalıdır... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi Adalet Bakanı Bozdağ, 'Uzlaştırma Ödül Töreni'nde konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, 'Uzlaştırma Ödül Töreni'nde konuştu: (2)

Bekir Bozdağ, 1 Temmuz, Ali Kurt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:32 Boşanma davasında MS hastası eşinin temizlik yapmadığını bahane olarak gösteren adam tazminat cezasına çarptırıldı
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 14:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement