KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün yaptığı açıklamada, kiracılara nefes aldıracak düzenlemenin müjdesini verdi. Bozdağ, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" ifadelerini kullandı.

UYGULAMAYLA YAŞANABİLECEK 3 SORUNU PAYLAŞTI

Bakan Bozdağ'ın açıkladığı düzenleme milyonlarca kiracıyı heyecanlandırırken KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un ise tepkisini çekti. Kira artışına yüzde 25 sınırının uygulanamayacağını belirten Kurt, "Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulama ile davalar artar, ev sahipleri kiracıları çıkartmak için farklı yöntemlere başvurur ve yeni krizlere yol açar" ifadesini kullandı.

2021 YILINDA ÖNERDİĞİ 11 MADDELİ ÇÖZÜMÜ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Düzenlemeye tepki gösteren Kurt, 26 Eylül 2021 tarihinde Twitter hesabından önerdiği 11 maddeli daha geniş kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, geçmiş tarihli o paylaşımlarını alıntıladı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un alıntıladığı paylaşımlarda şu ifadeler yer alıyor;

"Kiraların artmasının en önemli nedenlerinden biri olan "Konutun yatırım aracı olarak görülmesi" tercihinin en aza indirilmesi için ne gerekiyor?

1- İlk kez konut edinecek olan vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık yapan vergi, kredi, vade vb. kolaylıklar

2- İkamet amaçlı olmayan (ikincil, üçüncül konut vs.) tüm konut edinme işlemlerine negatif ayrımcılık yapan, vergi, kredi ve vade düzenlemesi

3- Kira artışlarının yasal çerçeve sınırlarındakalmasına yönelik tedbirlerin ciddiyetle uygulanması

(emlak değerinin belli bir oranında tutulması gibi)

4- Kira gelirlerinden alınan vergilerin yükseltilmesi

(aile nüfusu üzerinde olan konutlara uygulamak gibi)

5- Kiracı sayısının ve dolayısı ile kiralama amaçlı talep artışının önüne geçilmesi için, düzensiz göç ve sığınmacı sorununun ivedilikle ve radikal bir biçimde çözülmesi

6- Üniversite öğrencilerine, kamuya ait tesislerde barınma kolaylığı sağlanması

7- Öğrenci kaynaklı talebi azaltmak için, öğrencilere barınma imkanı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşvik verilmesi

8- Büyük kentlerden tersine göçü arttıracak, sanayileşme ve tarım politikalarına acil dönüş yapılması

9- Konutta arzı, kentsel dönüşüm ve yenileme yöntemi ile arttırmak için konut sahiplerine kamusal destek sağlanması

10- İnşaat sektörüne, kentsel dönüşüm projelerinde girdi maliyetleri üzerinden destek verilerek, daha düşük maliyet ile daha çok konut yenileme becerisinin yaratılması

11- Kamunun sosyal konut üretme kapasitesinin arttırılması

Yukarıdaki uygulamalarla hem arz hem de talep tarafını etkileyerek konuta yatırım yapma alışkanlığında yeni bir sayfa açabiliriz.