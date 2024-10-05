Kırma Yeşil Zeytin Sezonu Başladı

Ekonomi

Edremit Körfezi'ndeki evlerde ve işletmelerde, sofraların vazgeçilmez lezzeti olan "kırma yeşil zeytin" mesaisi başladı.

Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunuyor.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan körfez bölgesinde üretilen zeytinlerin yaklaşık 3 bin tonu 2024-2025 sezonunda sofralık olarak hazırlanacak.

Bahçelerden tek tek elle toplanan yeşil zeytinler, işletmelerde ve üreticiler tarafından evlerde kırma işlemine tabi tutuluyor.

Zeytinin en doğal hali olan yeni mahsul yeşil kırma zeytinler, semt pazarlarında satışa sunuluyor.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine, 1 Ekim itibarıyla 2024-2025 zeytin hasat sezonunun başladığını söyledi.

Yüksek rekolte beklediklerini belirten Semerci, bu sezon zeytin ve zeytinyağı üretiminde ülke bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşılacağını öngördüklerini anlattı.

Körfezdeki zeytin ağacı sayısının yıllar içinde farklılıklar göstermesine rağmen bu sene zeytinyağı bakımından önemli olduğunu kaydeden Semerci, "Bu sezon var yılı. Körfezde 30-40 bin tonluk zeytin üretimi rakamlarına ulaşılacağını düşünüyorum. Kırmalık ve sofralık zeytin olarak bu ürünün içinden yüzde 10 gibi bir miktar ayrılabilir. Bölgesel tescile sahip Edremit, Burhaniye ve Ayvalık'ta çizik zeytinlerin 3-4 bin ton civarında üretilebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Vücudun birçok sistemine, birçok organa fayda verdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır"

Semerci, kırma yeşil zeytinin bölgenin en önemli özelliklerini taşıyan ürünlerden olduğunu vurguladı.

Kırma zeytinin özellikleri hakkında bilgi veren Semerci, şunları kaydetti:

"Kırılarak hem çok çabuk bir zamanda olgunlaşması, natürel yollardan olgunlaşması sağlanır hem de ülkemizin tüketim alışkanlığına paralel olarak oldukça yoğun tüketilir. Bundan zevk alırlar, şifa alırlar. Çünkü ilk çıkan ve toplanan zeytinlerden yapılan kırma zeytinin hem rayihası (kokusu) hem içindeki oleuropein (fenolik acı bileşik) miktarının yüksekliği, diğer kimyasal özelliklerinin yüksekliğinin vücudun birçok sistemine, birçok organa fayda verdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır."

Edremit ilçesi kırsal Ortaoba Mahallesi'nde zeytincilik yapan Yenal Duran da Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirdikleri zeytin ve bunlardan elde edilen yağın çok güzel olduğunu belirtti.

Kırma zeytin sezonunun başladığını ifade eden Duran, "Topladığımız zeytinleri pazarlara getiriyoruz. Kırmalık zeytinlerimizi satıyoruz. Bunun ardından zeytinyağı ve çizme zeytinler çıkacak. Kırma zeytinlerimizi tek tek ellerimizle kırıyoruz. Zeytinin işlenmemiş hali olan topladığımız çiğ zeytinler kilosu 80-100 liradan, kırma zeytinleri ise 150 liradan pazarlarda satılıyor." dedi.

Duran, kırma işlemi yapılan yeşil zeytinin bir hafta ila 10 günde doğal olarak olgunlaştığını bildirdi.

Bidonlara koydukları zeytinlerin 2-3 kez suyunu değiştirdiklerini aktaran Duran, "Doğal acımsı bir tadı vardır. Zeytinyağı döküp üstüne limon sıkıp yedin mi acımsı olarak çok güzel bir tada sahiptir. Yemeklerin yanında iyi olur." ifadesini kullandı.