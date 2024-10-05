Kırma Yeşil Zeytin Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kırma Yeşil Zeytin Sezonu Başladı

Edremit Körfezi'nde 2024-2025 zeytin hasat sezonu başladı; yüksek rekolte bekleniyor.

05.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Körfezi'ndeki evlerde ve işletmelerde, sofraların vazgeçilmez lezzeti olan "kırma yeşil zeytin" mesaisi başladı.

Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunuyor.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan körfez bölgesinde üretilen zeytinlerin yaklaşık 3 bin tonu 2024-2025 sezonunda sofralık olarak hazırlanacak.

Bahçelerden tek tek elle toplanan yeşil zeytinler, işletmelerde ve üreticiler tarafından evlerde kırma işlemine tabi tutuluyor.

Zeytinin en doğal hali olan yeni mahsul yeşil kırma zeytinler, semt pazarlarında satışa sunuluyor.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine, 1 Ekim itibarıyla 2024-2025 zeytin hasat sezonunun başladığını söyledi.

Yüksek rekolte beklediklerini belirten Semerci, bu sezon zeytin ve zeytinyağı üretiminde ülke bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşılacağını öngördüklerini anlattı.

Körfezdeki zeytin ağacı sayısının yıllar içinde farklılıklar göstermesine rağmen bu sene zeytinyağı bakımından önemli olduğunu kaydeden Semerci, "Bu sezon var yılı. Körfezde 30-40 bin tonluk zeytin üretimi rakamlarına ulaşılacağını düşünüyorum. Kırmalık ve sofralık zeytin olarak bu ürünün içinden yüzde 10 gibi bir miktar ayrılabilir. Bölgesel tescile sahip Edremit, Burhaniye ve Ayvalık'ta çizik zeytinlerin 3-4 bin ton civarında üretilebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Vücudun birçok sistemine, birçok organa fayda verdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır"

Semerci, kırma yeşil zeytinin bölgenin en önemli özelliklerini taşıyan ürünlerden olduğunu vurguladı.

Kırma zeytinin özellikleri hakkında bilgi veren Semerci, şunları kaydetti:

"Kırılarak hem çok çabuk bir zamanda olgunlaşması, natürel yollardan olgunlaşması sağlanır hem de ülkemizin tüketim alışkanlığına paralel olarak oldukça yoğun tüketilir. Bundan zevk alırlar, şifa alırlar. Çünkü ilk çıkan ve toplanan zeytinlerden yapılan kırma zeytinin hem rayihası (kokusu) hem içindeki oleuropein (fenolik acı bileşik) miktarının yüksekliği, diğer kimyasal özelliklerinin yüksekliğinin vücudun birçok sistemine, birçok organa fayda verdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır."

Edremit ilçesi kırsal Ortaoba Mahallesi'nde zeytincilik yapan Yenal Duran da Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirdikleri zeytin ve bunlardan elde edilen yağın çok güzel olduğunu belirtti.

Kırma zeytin sezonunun başladığını ifade eden Duran, "Topladığımız zeytinleri pazarlara getiriyoruz. Kırmalık zeytinlerimizi satıyoruz. Bunun ardından zeytinyağı ve çizme zeytinler çıkacak. Kırma zeytinlerimizi tek tek ellerimizle kırıyoruz. Zeytinin işlenmemiş hali olan topladığımız çiğ zeytinler kilosu 80-100 liradan, kırma zeytinleri ise 150 liradan pazarlarda satılıyor." dedi.

Duran, kırma işlemi yapılan yeşil zeytinin bir hafta ila 10 günde doğal olarak olgunlaştığını bildirdi.

Bidonlara koydukları zeytinlerin 2-3 kez suyunu değiştirdiklerini aktaran Duran, "Doğal acımsı bir tadı vardır. Zeytinyağı döküp üstüne limon sıkıp yedin mi acımsı olarak çok güzel bir tada sahiptir. Yemeklerin yanında iyi olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Edremit Körfezi, Yerel Haberler, Edremit, Ekonomi, Körfez, Zeytin, Kültür, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırma Yeşil Zeytin Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:17 Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor Kuyumcular mercek altında: 36 ilde denetimler sürüyor
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 11:58:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kırma Yeşil Zeytin Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement