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Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli - Son Dakika
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Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, 2022'de kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il sanayi şehrimiz Kocaeli olurken, en düşük olduğu il ise Van oldu.

07.12.2023 - 11:57,  Güncelleme: 12:26
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı. Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli olurken, gayrisafi yurt içi hasıladan en fazla pay alan il ise İstanbul oldu.

EN YÜKSEK GSYH İSTANBUL'DA

2022'de İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 1 trilyon 329 milyar 810 milyon lira ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon lira ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2022'de toplam hasılanın yüzde 53,9'unu oluşturdu.

EN DÜŞÜK GSYH BAYBURT'TA

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon lira ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon lira ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon lira ile Bayburt yer aldı.

KİŞİ BAŞINA EN YÜKSEK GELİR KOCAELİ'DE

Kocaeli, kişi başına GSYH'de 302 bin 772 lirayla ilk sırada yer aldı. Bir önceki yıl da zirvede olan bu ili, 287 bin 524 lira ile İstanbul ve 253 bin 501 lira ile Tekirdağ izledi.

KİŞİ BAŞINA EN DÜŞÜK GELİR VAN'DA

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 lira ile Şanlıurfa, 55 bin 296 lira ile Ağrı ve 54 bin 272 lira ile Van son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2022'de 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

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