Konut Satışları Ekim'de Yüzde 76,1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Satışları Ekim'de Yüzde 76,1 Arttı

Ekim ayında konut satışları, geçen yıla göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138'e ulaştı.

13.11.2024 10:47
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Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138 olurken, bu sayı Aralık 2022'den sonra ulaşılan en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 76,1 artışla 165 bin 138'e yükseldi. Bu sayı Aralık 2022'den sonra elde edilen en yüksek satış rakamı oldu.

Ocak-ekim döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 1 milyon 112 bin 374'e çıktı.

İstanbul, ekimde konut satışlarında 24 bin 812 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 15 bin 257 ile Ankara, 8 bin 658 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak sıralandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Ekim'de Yüzde 76,1 Arttı - Son Dakika

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