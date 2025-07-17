Konut Satışları Haziranda Yüzde 35,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Satışları Haziranda Yüzde 35,8 Arttı

17.07.2025 10:19
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Türkiye'de konut satışları, haziranda geçen yıla göre 107 bin 723'e çıkarak büyük bir artış gösterdi.

Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak, 107 bin 723 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artışla, 107 bin 723'e çıktı.

İstanbul, 17 bin 656 ile haziranda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 9 bin 428 konut satışıyla Ankara, 5 bin 987 ile İzmir takip etti.

Konut satışı sayısının en az olduğu iller ise 38 konutla Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 konutla Hakkari olarak sıralandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Haziranda Yüzde 35,8 Arttı - Son Dakika

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