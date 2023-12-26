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Konyalı Sanayiciler 2023'te de Yatırım ve Üretim Yapmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Konyalı Sanayiciler 2023'te de Yatırım ve Üretim Yapmaya Devam Ediyor

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, ekonomideki zor şartlara rağmen Konyalı sanayicilerin 2023 yılında da yatırım, üretim ve istihdama devam ettiğini belirtti. Büyükeğen, pandemi döneminden bu yana ihracatın arttığını ve ihracatçı firma sayısının da arttığını söyledi. Ayrıca, enerji verimliliği ve savunma sanayine yönelik çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.

Konyalı Sanayiciler 2023\'te de Yatırım ve Üretim Yapmaya Devam Ediyor
26.12.2023 - 11:42,
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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, ekonomideki tüm zor şartlara rağmen Konyalı sanayicilerin 2023 yılında da yatırım, üretim ve istihdama devam ettiğini söyledi.

KSO Aralık ayı meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımı ve KSO Meclis Başkanvekili Ali Semiz'in başkanlığında yapıldı. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın sanayi üretimi ile büyüyen bir şehir olduğunun belirterek, 2020 yılında başlayan pandemi sürecinden bu yana, son 3 yıldır sanayicilerin yoğun bir mücadele verdiğini ifade etti. Büyükeğen, "Pandeminin ardından başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ve bu yılın başında yaşadığımız büyük depremin ekonomi üzerindeki etkisi halen devam ediyor. Ancak Konyalı sanayiciler olarak, tüm bunlara rağmen yatırım, üretim ve ihracat motivasyonumuzu sürdürüyoruz. Pandemi döneminden yani 2020'den bu yana ihracatımızı yüzde 50 artırdık. 2023'ün 11 ayında da, 2 milyar 996 milyon dolar ihracat yaptık. İnşallah bu yıl, geçtiğimiz yılın 3.2 milyar dolarlık ihracat rakamını aşacağız. Yine ihracatçı firma sayımız Kasım ayı itibariyle; 3 bin 300'e yaklaştı. İhracattaki kilogram başına değerimizi de son 3 yılda; 1,76 dolardan 2,25 dolara çıkardık. Şehrimize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"İhracatı artırmaya yönelik faaliyetler devam ediyor"

Toplantıda, Oda olarak 2023 yılında yaptıkları faaliyetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konyalı sanayicilerin uluslararası iş birliklerini geliştirmeye ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı. Büyükeğen, " Almanya, Hollanda, İngiltere, Çin, Rusya, Avustralya, Uganda, Makedonya gibi 28 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayimizi ve sektörlerimizi tanıttık, yeni iş birliği geliştirilebilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Şehrimizde düzenlenen fuarlarda aktif olarak yer aldık. Döküm, otomotiv, tarım makinesi, gıda gibi sektörlerde yurt dışında düzenlenen 5 fuara da, sanayicilerimizle birlikte katılım sağladık. 8 adet de ikili iş görüşmesi etkinliği düzenleyerek, ihracatımızın artırılmasına doğrudan katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

"35 firmada enerji ölçümü yapıldı, 64 milyon lira tasarruf sağlandı"

Sanayi işletmelerinin ve kamu kurumlarının enerji verimliliğinin artmasına katkı sunmak için hayata geçirdikleri Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracının yıl boyunca 35 firma ve kurumda ölçüm yaptığı bilgisini paylaşan Başkan Büyükeğen, "Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza, 64 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 3 bin 327 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Enerji Etüt Merkezi kurarak, Enerji Verimliliği Danışmanlığı şirketi yetkisini aldık. Ayrıca, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla, hem sanayicilerimize tasarım desteği verecek, hem de meslek liselerimizde okuyacak öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunacak Mobil Tasarım ve Üretim Merkezi-MOTÜM Projesini de hayata geçirdik" diye konuştu.

"KSO, savunma sanayine odaklanmaya devam ediyor"

Oda olarak savunma sanayine yönelik de birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Büyükeğen, Savunma Sanayii Başkanlığı İl Temsilciliği'nin KSO'da açıldığını hatırlattı. Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının sektörde bir marka haline geldiğini, bu etkinliği güçlendirerek yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükeğen, bu alanda yaptıkları diğer çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi: "Savunma sanayine çalışan Konyalı tedarikçi firma sayımızı artırmak için, Aselsan Konya ile Gücümüzü Artıralım Projesi'ni başlattık. Aselsan Konya'ya fabrika ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirdik. 36 sanayicimizin Aselsan Konya ile çalışabilmesi için öncü olduk. Yine Üyelerimizin kendi sektörleriyle ilgili rekabet güçlerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Tedarikçi Geliştirme Programı başlattık. Roketsan, Tusaş, Aselsan Konya, Havelsan gibi firmalarla Konya'da birçok firmamızı buluşturduk. Konyalı sanayicilerimiz ile ana yüklenici firmalar arasındaki iş birliklerini ileri seviyeye taşıdık. Bu alandaki çalışmalarımıza da aralıksız devem edeceğiz." - KONYA

Kaynak: İHA
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