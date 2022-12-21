Alman basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor

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Alman Die Welt gazetesi yayımladığı haberde Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlandığını yazdı. Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de yaşanan sıkıntıların ardından şirketlerin üretim merkezlerini taşımak için rotalarını Avrupa'ya çevirdiğini belirten gazete, bunun Türkiye için bir fırsat olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE, ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şirketler için cazip fırsatlar sunduğunu kaydeden Die Welt, liman işletmecisi DP World Yarımca'nın CEO'su Kris Adams'ın sözlerine yer verdi. Konumu nedeniyle Marmara Denizi'ndeki konteyner terminalinde büyük fırsatlar gördüğünü söyleyen Adams, "Türkiye'deki yatırım fırsatlarına iyi niyetle bakıyoruz. Ülke muazzam bir büyüme potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. Haberde, uluslararası şirketlerin tedarik zincirlerini tamamen yeniden düşünmek zorunda oldukları, bunun için yerel ve bölgesel teslimat seçeneklerine daha fazla odaklandıkları ifade edildi.

"TÜRKİYE UYGUN BİR MERKEZ"

Die Welt, Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye'nin, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlandığı ve bunun için koşulların da iyi olduğunu yazdı. Türkiye'deki nüfusun genç ve iyi eğitimli olduğu, üretim altyapısının mevcut hükümet döneminde büyük ölçüde genişletildiğine dikkat çekilen haberde, "Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki konumu, ülkeyi uygun bir merkez haline getiriyor. Ayrıca Türkiye Gümrük Birliği üyesi olduğu için AB ile mal dolaşımı serbest" denildi.

"ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK MERKEZİ"

Alman firması Tesa'nın, Türkiye üzerinden Yakın ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini genişletmeyi planladığı ve şirket sözcüsünün, "Metropol önemli bir lojistik merkezi olduğundan ve Avrupa, Asya ve Afrika için coğrafi bir kavşağı temsil ettiğinden, İstanbul satış ekiplerimizin genel merkez olacak" dediği aktarıldı.

FİRMALAR TÜRKİYE'DEKİ KAPASİTELERİNİ ARTIRIYOR

İtalyan moda üreticisi Benetton'un da bu yılın sonundan itibaren Asya'daki üretimini yarıya indireceği ve Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır'daki kapasitelerini artıracağı belirtilen haberde, mobilya mağazası Ikea'nın da koltuk, kitaplık, gardırop ve mutfak dolabı gibi ürünlerin Türkiye'de üretilmesini istediği vurgulandı.