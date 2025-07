Köse: "Chery yatırımı kısa sürede neticeye varacak"

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Çin'in Chery firmasının Samsun'da yapacağı otomotiv yatırımının kısa sürede neticeye varacağını söyledi.

'Terörsüz Türkiye' temasıyla 81 ilde olduğu gibi Samsun'da da AK Parti İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, tüm il başkanlarının okuduğu eş zamanlı basın açıklamasında, "Dün itibarıyla, 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye; uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün, yeni bir gündür. Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi, o girişimin tam karşısında, yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon; biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen, biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Kürt kardeşim, meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan, terör olmadan, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim, sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın, soframıza bereket gelecek, geniş Türkiye hanemize huzur gelecek, o bereketle, o huzurla, her engeli aşacak, geleceğe bakacağız. Gönüller bir olunca, sınırlar ortadan kalkar. Ülke ve millet olarak, bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde, işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız; silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları, şehit babaları! Ellerinizden öpüyoruz ve diyoruz ki, hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi, menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim! Müsterih olun; gelinen nokta ile fedakarlığınız taçlanacak. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak, Ay-Yıldızlı Bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak" dedi.

"Chery yatırımı kısa sürede neticeye varacak"

İlde yapılacak ve devam eden ulusal ve uluslararası yatırımların son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Mehmet Köse, "Chery, Çin devletinin ortaklığındaki bir firmadır. Diğer Otomotiv şirketi olan BYD gibi tamamen özel değil. Orada işler bizdeki bürokrasiden çok daha ağır yürüyor. Önceki haftalarda 7-8 kişilik bir heyet geldi. ÇED raporu oluşturma ve fiziki incelemeleri yapıyorlar. Ayrıca hizmet ve malzeme tedariki konusunda da saha çalışması yapılıyor. Kısa sürede neticeye varılacağını bekliyoruz. MKE tabelasını taktı ve kısa sürede 5 fabrika inşası planlamasını yapıyor. BAYKAR Samsun'da ortaklığa imza attı. Ayrıca Samsun'da yatırım planları da devam ediyor. Siyasal istikrara, siyasi gelişmeler büyük yatırımların da takip ettiği hususlardır. O nedenle önümüzdeki süreç itibariyle başta Chery olmak üzere bambaşka yatırımların da geleceği ortamın süratle oluşacağını ifade ediyorum. Bu açıdan biraz sabırlı olmalıyız. Samsun Şehir Hastanesi aslında bitti. Ev yaptırırsınız orası biter de taşınmada sonradan bir eksik çıkar bir eksik çıkar şu an o durumdayız. Ekim-Kasım ayında inşallah taşınmış olacağız. Muazzam teknolojik, akıllı bir hastane oluyor. İnanılmaz dijital donatıları olan bir hastane olarak hizmet verecek" diye konuştu.

"Tekkeköy Belediyesi'nde maaş sıkıntısı söz konusu"

Tekkeköy Belediyesi hariç AK Parti'ye bağlı Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinde herhangi bir mali sıkıntının yaşanmadığını dile getiren Başkan Köse, "Belediye başkanlarımız kısa sürede yaptıkları hizmetleri, maaş ödemeleri ile ayrı bir basın açıklaması yapacaklardır. Buradaki gündemimizin pek dışına çıkmak istemiyoruz. Kamusal faaliyetler noktasında çok ciddi çalışmalar var ama bir takım belediyeler ait özellikle Tekkeköy Belediyemizdeki maaşlar söz konusudur. Onlarla ilgili basın açıklamasını Mustafa Candal yapacaktır. Şu anda İlkadım, Canik ve Büyükşehir Belediyemizin her türlü konuda şeffaf bir şekilde icraatlarını ve faaliyetlerini yürütüyor" şeklinde konuştu.

Köse ayrıca, sadece PKK'nın mı yoksa aynı terör örgütüne bağlı tüm unsurların mı silah bıraktığını ise şu sözlerle cevapladı:

"PKK'nın silah bırakma merasiminde 1 tane üst düzey yöneticisi vardı aynı zamanda KCK'da da eş başkan. Dolayısıyla bu silah bırakma sürecine, tüm bu unsurlara öznelerine, faillerine atıf yapmadan söylemek istiyorum. Yine baltalamak isteyen çevreler yine var. Bu sürece şurası dahil değil, burası dahil değil, şunu söyleyeyim; PKK'nın üst, çatı, yan taraftaki tüm kuruluşlarını kapsayan bir süreçtir ve inşallah da öyle gerçekleşecektir."

Toplantıda yerel konular hakkında da soruları cevaplayan Köse ayrıca Samsun ulaşımında mega projelerin gündeme alındığını, hızlı tren sisteminin Samsun'u dünya ticaret merkezlerinden biri yapacağını, sadece Batı Çevre Yolu değil Doğu Çevre Yolu ile birlikte şehrin ulaşımını kolaylaştıracaklarını ifade etti. Ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile CHP'li Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve Yeniden Refah Partili Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün'ün görüşmesini değerlendiren Köse, görüşmenin detayları hakkında bilgi vermezken, belediye meclisleri de dahil olmak üzere kamunun ve vatandaşın yararına olan her konuda siyasi parti ayrımı yapmadan herkese yardımcı olduklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN