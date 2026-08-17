Soma İçin Ekonomik Çeşitlilik Çağrısı - Son Dakika
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Soma İçin Ekonomik Çeşitlilik Çağrısı

Soma İçin Ekonomik Çeşitlilik Çağrısı
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa’nın Soma ilçesinin sosyoekonomik yapısının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, ilçenin madencilik merkezli ekonomik yapısının çeşitlendirilmesi çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın Soma ilçesinin sosyoekonomik yapısının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, ilçenin madencilik merkezli ekonomik yapısının çeşitlendirilmesi çağrısında bulundu. Köse, "Soma'nın geleceğini yalnızca kömüre ve madenciliğe bağlayamayız. Soma'nın tarımını, gençlerini, girişimcisini ve yeraltı zenginliklerini birlikte değerlendiren yeni bir kalkınma modeli oluşturmalıyız" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Soma'nın ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soma'nın uzun yıllardır Türkiye'nin önemli kömür ve madencilik merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Köse, enerji ve madencilik sektöründe yaşanan her belirsizliğin ilçenin tamamında hissedildiğini söyledi.

Soma ekonomisinin yalnızca maden çalışanlarından ibaret olmadığını belirten Köse, maden ve termik santralde yaşanan sorunların nakliyeciden esnafa, küçük işletmelerden hizmet sektörüne kadar geniş bir kesimi etkilediğini dile getirdi.

"Soma'da ekonomik çeşitlilik şart"

Soma'nın ekonomik geleceğinin tek bir sektöre bağlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Köse, "Bugün Soma'da yaşanan temel sorunlardan biri ekonomik çeşitliliğin yeterli olmamasıdır. Madencilikte yaşanan bir daralma doğrudan esnafı, nakliyeciyi, kiracıyı ve hizmet sektörünü etkiliyor. Bu zinciri kırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Köse, ilçede "Soma Ekonomik Çeşitlilik ve Kalkınma Projesi" hazırlanmasını önererek, kamu, belediye, üniversite, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve özel sektörün aynı masa etrafında buluşturulmasını istedi.

"Madenciler için yeni iş alanları oluşturulmalı"

Madencilik sektöründe çalışanların sahip olduğu teknik bilgi ve tecrübenin yeni sektörlere aktarılabileceğini kaydeden Köse, "Madencilikte çalışan insanlarımızı bir anda işsiz bırakmak yerine onların tecrübelerinden yeni alanlarda yararlanmalıyız. Mesleki dönüşüm merkezleri kurulabilir. Kaynakçılık, elektrik, makine, bakım-onarım, yenilenebilir enerji ve teknik üretim alanlarında eğitimler verilerek yeni iş imkanları oluşturulabilir" dedi.

Köse, Soma'da "Madenciden Teknisyene Dönüşüm Programı" adıyla bir proje uygulanabileceğini belirterek, işini kaybetme riski bulunan çalışanların yeni sektörlere geçişinin desteklenmesini önerdi.

"Soma'nın tarım potansiyeli harekete geçirilmeli"

İlçenin sadece madenleriyle anılmaması gerektiğini ifade eden Köse, tarım ve hayvancılığın da Soma ekonomisinde daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Köse, "Soma'da tarımsal üretim yapan insanlarımız var. Ancak tarım sadece üretimden ibaret görülmemeli. Üretim, işleme, paketleme, markalaşma ve pazarlama aynı zincirin parçaları olmalı. Soma'da tarımsal ürün işleme tesisleri kurulursa hem üretici kazanır hem de gençler için yeni istihdam alanları ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"Gençler Soma'da gelecek görmeli"

Soma'nın en önemli meselelerinden birinin gençlerin ilçede gelecek görememesi olduğunu savunan Köse, genç girişimcilere yönelik özel destek mekanizmalarının oluşturulmasını istedi.

Köse, "Gençlerimizi Soma'da tutmak istiyorsak onlara sadece iş arayan değil, iş kurabilen bireyler olabilecekleri bir ortam hazırlamalıyız. Soma Girişimcilik Merkezi kurulmalı. Gençlere ücretsiz ofis, danışmanlık, proje desteği ve finansmana erişim imkanları sağlanmalı" dedi.

Köse, Soma'nın mevcut enerji altyapısının geleceğin teknolojileriyle buluşturulabileceğini belirterek, güneş enerjisi, enerji depolama, elektrikli araç ekipmanları ve enerji teknolojileri konusunda yatırımlar yapılmasını önererek, "Biz Soma'yı sadece kömür çıkaran bir ilçe olarak görmek yerine, enerji teknolojileri üreten bir merkez haline getirebiliriz. Bunun için meslek liseleri, üniversiteler, özel sektör ve kamu birlikte çalışmalı. Soma'nın madencilikten gelen teknik insan kaynağı bu dönüşümün en önemli avantajıdır" diye konuştu.

"Soma için 10 yıllık kalkınma planı hazırlanmalı"

Soma'nın sorunlarının günübirlik tedbirlerle çözülemeyeceğini belirten Köse, ilçenin geleceği için 10 yıllık stratejik kalkınma planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Köse, "Bizim önerimiz çok açık. Soma için 10 yıllık bir kalkınma planı hazırlanmalı. Bu planın içerisinde madencilik, tarım, hayvancılık, enerji teknolojileri, genç istihdamı, kadın girişimciliği, turizm ve sosyal yaşam birlikte ele alınmalı. Soma'nın geleceğini bugünden planlamazsak yarın daha büyük ekonomik ve sosyal sorunlarla karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Soma'nın en büyük zenginliği insan kaynağıdır"

Soma'nın en önemli değerinin yeraltındaki kömür kadar yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayan Köse, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz Soma'yı sorunlarıyla değil, potansiyeliyle konuşmak istiyoruz. Soma'nın madencilik kültürü, çalışkan insanları, tarımsal alanları ve enerji altyapısı çok önemli avantajlar. Yapmamız gereken bu değerleri tek tek değil, bir bütün olarak değerlendirmek. Soma'nın geleceğini birlikte inşa edebiliriz. Bunun için siyasi görüş ayrımı yapmadan ortak akılla hareket etmeliyiz."

Kaynak: İHA

Madencilik, Ekonomi, Enerji, Manisa, Çevre, Fatih, Soma, Son Dakika

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