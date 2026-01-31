Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme - Son Dakika
Ekonomi

Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
31.01.2026 08:12
Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. Borç yapılandırma başvurusu için 3 ay süre verildi.

Finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler paketi ile ilgili BDDK'dan açıklama yapıldı.

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak.Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

Konut kredilerinde birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

KARARIN TAM METNİ

BDDK tarafından yapılan bilgilendirmedeki ayrıntılar ise şöyle;

Kurulun 29.01.2026 tarihli toplantısında, 28.01.2026 tarih ve E-24049440-045.01-179866 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 1- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 14 üncü maddesi ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik uyarınca;

3 AY İÇİNDE BAŞVURU GEREKLİ

A) İşbu Karar tarihi itibarıyla; son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, kart hamilleri tarafından Karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

B) Yeniden yapılandırma aylık taksit tutarının ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenmesine,

C) Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde ellisi ödeninceye kadar ilgili Bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

Ç) Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmının limit aşımı olarak değerlendirilmemesine,

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMASI SÜRESİ NE KADAR?

2- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca;

- İşbu Karar tarihinden önce kullandırılmış ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri otuz günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), borçlu tarafından karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere ilave kredi kullandırılmaksızın yeniden yapılandırılabilmesine…"

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans

Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
