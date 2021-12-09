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Kritik gün! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Milyonların gözü kulağı bu haberde! - Son Dakika

Kritik gün! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Milyonların gözü kulağı bu haberde!

09.12.2021 08:06
Kritik gün! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Milyonların gözü kulağı bu haberde!

Milyonların gözü bugün yapılacak asgari ücret toplantısında. Tarafların 3. kez oturacağı masada rakamlar netlik kazanacak. Asgari ücret zammı için ilk toplantıda 3500-4000 TL arasında rakamlar konuşulmuştu. 7 Aralık'ta gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından gözler bugüne çevrildi. 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da başlaması beklenen asgari ücreti belirleme toplantısında, tarafların anlaşması durumunda 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin tutarı resmen açıklanmış olacak..

Son olarak 7 Aralık Salı günü yapılan asgari ücreti belirme toplantısının ardından, gözler asgari ücretin resmen kabul edileceği 3. toplantıya çevrildi.

BEKLENEN AÇIKLAMA BAKAN BİLGİN'DEN GELDİ

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda çalışmalar neticesinde beklentileri açıklamıştı.

İLK TOPLANTIDA 3500-4000 TL ARASINDA RAKAMLAR KONUŞULMUŞTU

Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü (bugün) yapılacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücrette üçüncü toplantının 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ

Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, "Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim." cevabını vermişti.

SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

7 milyon kişinin odaklandığı dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 7 Aralık'ta gerçekleştirildi.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

Türk-İş Bakanı Ergun Atalay toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.

Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı.

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kritik gün! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Milyonların gözü kulağı bu haberde! - Son Dakika Ekonomi


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