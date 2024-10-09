KTO, İhracat Hedeflerine Yönelik Bilgilendirme Programı Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

KTO, İhracat Hedeflerine Yönelik Bilgilendirme Programı Düzenledi

KTO, İhracat Hedeflerine Yönelik Bilgilendirme Programı Düzenledi

KTO, ticaret müşavirleri ve ataşeleriyle ihracat sorunlarına çözüm aradı, 103 firma katıldı.

09.10.2024 12:15
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Konya Ticaret Odası (KTO) ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen programda, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşması için ticaret müşaviri ve ticaret ataşesi olarak dünyanın farklı ülkelerinde görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen Ticaret Bakanlığı bürokratları, görev yaptıkları ülkelerde edindikleri deneyimleri Konyalı ihracatçılarla paylaştı.

Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen programda 13 farklı ülkede 4 yıl görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeler Konyalı ihracatçılarla bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Dış Temsilcilikler Dairesi Başkanı Evren Subaşı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda; Rusya Federasyonu, Gürcistan, Hindistan, Çin, Malezya, Macaristan, Belçika, Ürdün, Moğolistan, Bangladeş, İran, Almanya, Tacikistan'da görev sürelerini tamamlayan ticaret müşavirleri ve ataşeler edindikleri bilgi birikimi ve tecrübeleri, görev yaptıkları ülkenin dış ticaret açısından potansiyelini ihracatçılarla paylaştı. Konya'dan 103 firma temsilcisi programa katılarak, ilgili ülkelerle yaptıkları ticarette yaşamış oldukları sorunların çözümü konusunda bire bir görüşme gerçekleştirdi.

Programa katılan, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Dış Temsilcilikler Dairesi Başkanı Evren Subaşı, Konya Ticaret Odası'nı ziyaret ederek KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Yaya ve Hasan Yılmaz ile bir araya geldi. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, Konya'nın ihracat potansiyeli ve odanın yürüttüğü projeler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı'nın yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya olarak, Türkiye ihracatından aldıkları payı artırma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Öncelikli hedefimiz Türkiye ihracatından daha fazla pay almak ve şehrimizi uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda firmalarımızın ihracat pazarlarında yaşadıkları sorunlara çözüm oluşturacak mekanizmaları hayata geçirecek çalışmalara önem vermekteyiz. Ülkemizin ihracatının rekor seviyelere ulaşmasında, ticaret müşavirlerimizin ve ataşelerimizin büyük katkısı var. Düzenlediğimiz programa katılan ticaret müşavirlerimize ve ataşelerimize katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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