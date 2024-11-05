KTÜ'de "Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi" projesinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

KTÜ'de "Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi" projesinin açılışı gerçekleştirildi

KTÜ\'de "Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi" projesinin açılışı gerçekleştirildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğinde geliştirilen Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi Projesi'nin açılışı yapıldı.

05.11.2024 13:47
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğinde geliştirilen Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi Projesi'nin açılışı yapıldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi Reşit Tarakçıoğlu Salonu'nda düzenlenen açılışta, üniversitelerin patent üretimi yoluyla bilgi ve teknolojiyi yaygınlaştırarak toplumun genel refahını artıran çok önemli bir rol üstlendiğini anlattı.

Üniversitelerin yenilikçilik, akademi ve sanayi işbirlikleri, teknoloji transferleri, eğitim ve istihdam, küresel rekabetçilik gibi birçok alanda ülkeye önemli katkılar sunduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimiz patent üretimiyle bilimsel araştırmaların katma değere dönüştürülmesinde hayati rol oynuyorlar. Bu durum üniversitelerin bilgi birikimini sanayi ile paylaşmalarına ve ekonomik değer üretmelerine de imkan sağlamaktadır. Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi Projesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak bilimsel fikirlerin ekonomiye kazandırılması sürecine öncülük edeceğini umuyor ve bunu bütün kalbimle diliyorum."

WIPO Geçiş Ülkeleri ve Gelişmiş Ülkeler Bölümü Direktörü Prof. Dr. Habip Asan ise bu projeyle üniversitelerdeki yenilikçi araştırmaları pazarda başarıya taşıyacak bir köprü inşa etmek istediklerini dile getirerek, "Amacımız üniversite tabanlı erken aşama girişimlerin fikri mülkiyet stratejilerini ticarileştirme planlarıyla uyumlu hale getirerek daha geniş bir etki yaratmalarını ve ölçeklenebilirlik kazanmalarını sağlamaktır." dedi.

"Teknoloji kümelenmesi sıralamasında Ankara ve İstanbul'un dünyada ilk 100'e girmesi önemli bir başarı olarak öne çıkmaktadır"

Fikri mülkiyet varlıklarının doğru yönetimi ve etkin şekilde ticarileştirilmesinin, işletmelerin yalnızca finansman bulmalarını değil, aynı zamanda daha geniş bir ekonomik etki yaratmalarını sağlayacağının altını çizen Asan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konumuz fikri mülkiyet ve yenilik olunca Türkiye'nin küresel arenada kaydettiği ilerlemeyi vurgulamak isterim. WIPO tarafından geçtiğimiz eylül ayında yayımlanan 2024 Küresel Yenilik Endeksi'ne göre, Türkiye geçen yıla göre iki basamak yükselerek dünya genelinde 37. sırada, orta-üstü gelirli ekonomiler arasında ise 3. sırada yer almıştır. Özellikle maddi olmayan varlıklar alanında 4. sırada öne çıkan Türkiye, marka ve endüstriyel tasarım alanlarında da dünya genelinde üst sıralarda yer alarak fikri mülkiyet çıktısında güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Ayrıca teknoloji kümelenmesi sıralamasında Ankara ve İstanbul'un dünyada ilk yüze girmesi önemli bir başarı olarak öne çıkmaktadır."

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak da WIPO'nun yayınladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye'nin yerli patent başvuru sıralamasında dünyada 12'nci, yerli marka başvurusu sınıf sayısında dünyada 4'üncü, Avrupa'da birinci, yerli tasarım başvuru sayısına göre ise dünyada ikinci, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını ifade etti.

WIPO ile yürütülen müzakereler neticesinde Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi Projesi'nin Karadeniz Teknik Üniversitesinde pilot proje olarak uygulanmasına karar verildiğini aktaran Durak, "Proje kapsamında KTÜ'den 26, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 7, Giresun Üniversitesinden 5 ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden 2 olmak üzere toplamda 40 spin-off'a WIPO uzmanlarınca 2 gün ticarileştirme odaklı eğitim verilecek ve eğitim sonrasında bir iş planı oluşturmalarını sağlamaya yönelik mentörlük desteği sağlanacaktır." diye konuştu.

Programa, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, protokol üyeleri ve ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, trabzon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTÜ'de 'Akademide Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi' projesinin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

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