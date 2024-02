KTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı: Samsun-Sarp Demiryolu Bölgedeki İstihdamı Artıracak

Ekonomi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref Oruç, Samsun-Sarp arasında yapılması planlanan demiryolu hattının yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı ile bölgedeki istihdamın da artacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Samsun, Sarp'ın ve Trabzon'un da içinde bulunduğu demiryolu proje çalışmalarının bu sene başlatılacağının açıklaması bölgede heyecan uyandırdı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yıllardır beklediği proje olan demiryolu hattı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şeref Oruç, demiryolu projesinin düşünüldüğü gibi büyük maliyetlere sahip olmadığını söyledi.

"20 yıldır bu proje üzerine çalışıyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır demiryolu konusunda çalışmalar yaparak teknik detayları ortaya koyduklarını kaydeden Oruç, "Demiryolunda sadece boyuna eğim binde olarak ifade edilir. Binde 25'den yani yüzde 2,5'tan fazla olmaması gerekiyor. Demiryolu konusu gündeme gelince herkes yolculuk olarak ifade ediyor. Oysa biz bunu özellikle yük taşımacılığı anlamında çok büyük fayda getireceği kanaatini taşımaktayız. Bölgedeki istihdamın artacağı bölgedeki buna bağlı sektörlerin gelişeceği ve büyük bir yatırım olan İyidere Lojistik Merkezi'nin ve o limanın beklenen faydayı sağlayabilmesi adına bunun yapılmasını ifade ediyoruz. Bu konuda da bu kadar zamandır çokça çalışma yaptık. Master çalışması dahil bitirme tezleri yaptırdık ve bu beklenen faydanın nasıl sağlanacağı konusundaki değerlendirmelerimizi tespitlerimizi paylaştık" dedi.

"Çok kısa sürede kendini amorti edecek ve bölgenin ekonomik potansiyelini hayata geçirecek"

Yapılan çalışmalarda birkaç farklı güzergah üzerine çalıştıklarını dile getiren Oruç, " Erzincan'ın Erbaş'a bağlanan Of, Hayrat'tan başlayıp Erzincan'a bağlanan hattı tutun diğer taraftan Araklı üzerinden bağlanan başka bir hat o zaman İyidere Lojistik Merkez söz konusu değildi. En son DLH'nin yapmış olduğu güzergah olarak İyidere'yi Bayburt üzerinden Erzurum'a Aşkale'ye bağlayan bir güzergah ortaya konmuş. Dolayısıyla o zamanki hesaplarımıza göre yaklaşık maliyeti bu demiryolunun yani Doğu Karadeniz'in güneyinden geçen demiryoluna bağlanması için yapılacak demiryolunun maliyeti yaklaşık bir buçuk milyar dolar civarında. Ama bunun sağlayacağı katkıyla kendisini amorti edebileceği süre çok kısa. Çok kısa sürede kendini amorti edecek ve bölgenin ekonomik potansiyelini hayata geçirecek ve diğer bütün bu bölgelerle Kafkaslardan Ortadoğu'ya kadar bütün bu bölgeyi birbiriyle entegre edebilecek hayati derecede önemli. Yani bizim limanlarımızı buraya bağlayacak bölge insanımızı buraya bağlayacak ve bundan büyük fayda görecek bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda da ciddi adımların atılması yani 2053 yılı hedef gösterilmiş yapılması için ama ben beklenen faydanın sağlanabilmesi adına ülke imkanları da dikkate alınarak bunun çok daha erkene öne alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da bütün kamu kurumlarının siyasi iradenin kanaat önderlerinin sivil toplum örgütlerinin meslek odalarının güç birliği hedef birliği yapıp bunun bir an önce hayata geçirilmesi noktasında bu iradeyi göstermeleri gerektiği kanaatini taşımaktayım" ifadelerini kullandı. - TRABZON