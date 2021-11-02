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Kubota Türkiye, "M6" yeni traktör serisini tanıttı - Son Dakika

Kubota Türkiye, "M6" yeni traktör serisini tanıttı

02.11.2021 16:57
Kubota Türkiye,

Kubota Türkiye, yeni ürünü 'M6 Traktörü'nün lansmanını gerçekleştirdi.

Kubota Türkiye, yeni ürünü 'M6 Traktörü'nün lansmanını gerçekleştirdi. Adana Tarım Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan ve büyük ilgi gören "M6 Serisi" birçok yenilik ve değişimle kendi sınıfında ilkleri barındırıyor.

Kubota Türkiye tarafından ilk kez tanıtılan M6 Traktör serisinden "M6-141" modeli, 4 silindirli 6.1 litrelik stage 5, faz 5 motor ile sınıfındaki en yüksek motor hacmine sahip. Bu motor traktöre hem yüksek performans hem de uzun motor ömrü sağlıyor. Emisyon düzenlemelerini sağlayabilmesi için motorda DOC, DPF ve SCR sistemleri bulunurken, M6-141 motoru aynı zamanda elektronik olarak da kontrol edilebiliyor. Sabit devir kontrolü özelliğine sahip M6-141 traktörde; 8 kademe powershift olan intelli-shif otomatik 4 çeker şanzıman bulunuyor. M6-141'in Türkiye'de satılan modellerinde 8 tane hidrolik çıkışı olacak. 6 bin 100 kg kaldırma kapasitesine sahip, hidrolik pompası 77 litre/dk. olan traktörde bütün ekipmanlar kullanılabildiği gibi çiftlik içerisinde de ön yükleyici ile çok rahat bir şekilde kullanılabilecek.

Kubota son 5 yılda Türkiye'de servis bayi ağını geliştirdi

M6-141 Modeli'nin lansmanında konuşan Kubota Ülke Müdürü Bora Yüce, firmanın son 5 yılda Türkiye'deki faaliyetlerini anlattı. Bora Yüce, son 5 yılda Kubota markası olarak servis ve bayi ağını geliştirmek için çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Mevcut tesisimizin üretimini arttırmak için bazı yatırımlarda bulunduk. Zaten bu çalışmaların akabinde kısa sürede yüzde 7 ila 8'lik pazar payına ulaşarak kendimizi test ettik. Tabii ki satış her firma için önemli ancak bizim globaldeki Kubota markasına paralel şekilde stratejimizi yakalamamız için ürün tatmini ve müşteri memnuniyetini ve talep edilen marka olma yolundaki hedeflerimize adım adım ilerleyişimiz daha öncelikliydi" dedi.

Kubota Türkiye'de genç, globalde köklü bir firma

2019 yılından beri traktör regülasyonunu ve motor emisyon geçişini sakin bir şekilde beklediklerini belirten Yüce, proje ve yatırımlara devam edeceklerini, 2022'de tanıtacak oldukları 24 hp'den 170 hp'ye kadar olan son teknolojik ürünlerin tanıtımına başladıklarını ifade etti. Bora Yüce, "2022 yılında M6 serisi traktörümüzü ürün gamımıza ekleyerek her geçen gün yeni ürünler tanıtarak devam edeceğiz. Türkiye'de genç bir firma olmamıza rağmen globalde 130 yılı devirmiş köklü bir firma Kubota. Köklü firma olmanın akabinde yüksek performanslı ürünler üretmesiyle ön plana çıkıyor. Dünyada aranan ilk 3 markadan bir tanesi Kubota. Japonya'daki Kubota tesislerinde bir dakikada bir motor, 2 dakikada bir traktör üretiliyor. Euro5 motora 2017'den beri tesislerimizde hazırdık ancak yönetmelik geçişlerinin netleşmesini bekledik. Kubota, bir teknoloji firması. Bu teknoloji firmasının hangi seviyede olduğunu anlayabilmemiz için x traktör olarak internette araştırdığınızda Kubota'nın Solar Traktörlerini de göreceksiniz. En son 2021 yılına baktığımızda 2021 yılının başında Avrupa'da 60 milyon dolarlık bir yatırımla Avrupa'nın en büyük araştırma geliştirme tesisini kurmuş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Kubota M6-141 traktör; motor, silindir hacmi ve şanzıman özelliği ile sınıfında lider

Lansmanda M6-141 traktör modelinin özelliklerini anlatan Kubota Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Murat Işıktepe, Kubota olarak 2022 yılında ürün gamının tamamını yenilediklerini söyledi. Işıktepe, Kubota M6-141 traktörünün özelliklerini şöyle anlattı:

"Yeni ürünlerimizden bir tanesi de M6 serisi olacak. M6 serisinin en güçlü üyesi 'M6-141.' M6-141'de 4 silindirli 6.1 litrelik Stage 5 faz, 5 motor bulunuyor. Silindir hacminin altını çizmek istiyorum, çünkü 6.1 litre şu an sınıfındaki en yüksek motor hacimlerinden bir tanesi. Bu da traktöre hem yüksek performans hem de uzun motor ömrü sağlıyor. Motorda emisyon düzenlemelerini sağlayabilmesi için DOC, DPF ve SCR sistemleri bulunmakta. Motorumuz elektronik olarak kontrol ediliyor. Elektronik motorun getirmiş olduğu bazı ilave fonksiyonlar var. Kullanıcımız istediği 2 motor devrini sadece bir tuşa basarak hafızaya alabiliyor. Traktörümüzde sabit devir kontrolü dediğimiz bir özellik var. Özellikle hassas işlerde kuyruk mil devrinin sabit kalması için bir düğmeye bastığınızda motor kontrol ünitesi otomatik olarak motorun bayılmasını engelliyor. Şanzımana geçecek olursak sınıfının lideri. 8 kademe powershift olan intelli-shif şanzıman bulunmakta traktörümüzde. Bu 8 kademe shifti isterseniz otomatik olarak da tarlada ve yolda kullanabiliyorsunuz. 8 kademe debriyaja basmadan tamamen ister vites kolundan, ister kolçaktan sadece bir düğmeye basarak basit bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Yine vites kolumuzda el debriyajı, konfor debriyajı dediğimiz bir kolumuz var. Takviye kademelerini geçirirken de debriyaj pedalı kullanmadan bu kademeleri de değiştirebiliyoruz. Traktörümüz otomatik çift çeker özelliğine sahip. İsterseniz sürekli 4 çekerde, isterseniz yolda otomatik 4 çekerde kullanabiliyorsunuz. Otomatik 4 çekerdeyken traktör 20 km üzerini geçtiğinde, dönüşlerde direksiyon açısı 20 dereceyi geçtiğinde otomatik olarak tek çekere dönüşüyor."

Kubota M6-141 modelinin Türkiye satışlarında 8 hidrolik çıkışı olacak

Türkiye'de satılan versiyonların üzerinde 8 tane hidrolik çıkışı olacağını kaydeden Murat Işıktepe, "6 bin 100 kg kaldırma kapasitesine sahip, hidrolik pompası 77 litre/dk. Yani bu traktörde bütün ekipmanlar kullanıldığı gibi çiftlik içerisinde de ön yükleyici ile çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Kabinin içerisinde saklama gözleri attırıldı, ambulans ışığı konuldu ve sağ tarafta performans monitörü var. Bu performans monitöründe 30 farklı fonksiyonu, 4 ay süreyle hafızaya alabiliyorsunuz. Yani çiftçilerimiz bugünden itibaren 4 ay geriye dönük o gün kaç litre yakıt yakmış, kaç saat çalışmış bunların hepsini sağ taraftaki ekranından görebilir. Kubota'nın zaten alışkın olduğumuz bir ön aksı var, kapalı konik dili sistem kullanılıyor. Bu sistem sayesinde hem yüksek manevra kabiliyeti sağlıyor hem de stres altında çalışan bütün parçalar yağ içerisinde olduğu için diğer sistemlere göre daha uzun ömürlü ve bakım gerektirmiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kubota Türkiye, M6 yeni traktör serisini tanıttı
Kubota Türkiye, M6 yeni traktör serisini tanıttı
Kubota Türkiye, M6 yeni traktör serisini tanıttı
Kubota Türkiye, M6 yeni traktör serisini tanıttı

Bora Füzesi, Traktör, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kubota Türkiye, 'M6' yeni traktör serisini tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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