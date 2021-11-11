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Kültür Park'ta dönüşüm zamanı - Son Dakika

Kültür Park'ta dönüşüm zamanı

11.11.2021 11:47
Kültür Park'ta dönüşüm zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 66 yıldır Bursalılara hizmet veren 'Yeşil Bursa' imajının önemli simgelerinden Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etmek için düğmeye bastı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 66 yıldır Bursalılara hizmet veren 'Yeşil Bursa' imajının önemli simgelerinden Reşat Oyal Kültür Parkı'nı günümüz şartlarına göre modernize etmek için düğmeye bastı. Bu konuda da ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, konunun tüm taraflarının katılımıyla Kültür Park'ta yapılması planlanan çalışmalarla ilgili master plan hazırlığına başladı.

Bursa'da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı, yılların yorgunluğunu üzerinden atmaya hazırlanıyor. Zaman içinde ihtiyaçlara göre yapılan bazı düzenlemeler parkı estetik görüntüden uzaklaştırırken, otopark yetersizliği, park içindeki araç trafiği, yaya yolları, aydınlatmalar ve yıpranan kent mobilyaları gibi sorunlara anlık değil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Kültür Park'ın yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi, vatandaşların parkta huzurla vakit geçirebileceği nitelikli alanlar oluşturulması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından master plan hazırlanıyor. Kültür Park'ı bütüncül bir planla ele almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak aklı devreye alarak konunun tüm taraflarını bir araya getirdi. Parkta yaşanan sorunları ve kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etmek ve "Reşat Oyal Kültür Parkı Master Plan" çalışmalarına veri toplamak amacıyla atölye çalışmaları planlanırken, ilk olarak paydaş beklentilerinin belirlenmesi amacıyla bir toplantı düzenlendi. Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birim ve şirket yöneticileri ile Kültür Park'ta faaliyet gösteren işletme yetkilileri katıldı.

Plana Bursalılar şekil verecek

Paydaş beklentilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, parkta yapılacak iyileştirme çalışmaları ve tasarımların tüm Bursalı taraflarca belirleneceğini söyledi. Bursa'da şehrin genelini ilgilendiren sorunların tamamını istişareyle çözmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa'nın ilk parkı olan Reşat Oyal Kültür Parkı ile ilgili bir master plan hazırlığı içerisindeyiz. Kültür park farklı işletmeleri, farklı farklı birimleri bünyesinde barındırıyor. Açıkçası herkesin bir beklentisi var ancak bu beklentiler de birbiriyle uyuşmuyor. Herkesin parkla alakalı bir öngörüsü, arzusu ve beklentisi var. Özellikle bu konuda uzman isimler, teknik arkadaşlarımız nezaretinde, mimarlar ve şehir plancılarımızla birlikte esnafımız, akademisyenler, gençler, kadın konuyu farklı atölye çalışmalarıyla beş ayrı grup halinde tartışacaklar, konuşacaklar. Sonunda master planımızı hazırlayıp parkla alakalı gerçek değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İmalat önümüzdeki yıl

Kültür Park içinde yer alan ve birçok sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapan Açık Hava Tiyatrosu'nun da yeniden inşa edileceğinin müjdesini veren Başkan Aktaş, "Yazın çok yoğun bir şekilde kullandığımız amfi tiyatromuzun yıkılıp, yeni bir amfi tiyatronun konuşlandırılmasıyla alakalı bir sürecimizin de olacağını ifade etmek istiyorum. Nihayetinde bu projeyi Bursa'nın dinamikleri belirleyecek. Kişisel bir mimarın tasarımından ziyade ya da bizlerin görüşlerinden ziyade bütün Bursalı tarafların katkı ve destekleriyle projeyi şekillendirmiş olacağız ve önümüzdeki yıl da inşallah imalatıyla alakalı çalışmamızı hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu. - BURSA

Kültür Park'ta dönüşüm zamanı
Kültür Park'ta dönüşüm zamanı
Kültür Park'ta dönüşüm zamanı
Kültür Park'ta dönüşüm zamanı
Kültür Park'ta dönüşüm zamanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Estetik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kültür Park'ta dönüşüm zamanı - Son Dakika Ekonomi


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