Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bugün yılda 61 milyar doların üzerinde bir turizm geliri olan, 62 milyon ziyaretçisi olan, dünyada turizmde çok iddialı bir ülke konumundayız." dedi.

18.04.2025 17:31
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bugün yılda 61 milyar doların üzerinde bir turizm geliri olan, 62 milyon ziyaretçisi olan, dünyada turizmde çok iddialı bir ülke konumundayız." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (GETOB) Marmaris ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması"nda konuşan Alpaslan, Türkiye'nin turizmde dünyada başarı hikayesi yazarak, çok iddialı hedefleri olan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin turizmde 130 milyar dolar hedeflere 2030'lu yıllarda ulaşabilecek bir ülke konumuna geldiğini anlatan Alpaslan, "Bizim bu hedeflere ulaşmamız çok kolay. Cennet vatanımız var. Türkiye'nin her bir köşesi turizm anlamında çok büyük bir zenginliğe ve potansiyele sahip. Turizm adına, ürün çeşitliliği adına ne varsa hepsine sahibiz. Muğla, bu ürünlerin hepsine iyisiyle sahip, özellikle Marmaris." ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün artık çok ciddi tecrübesi bulunduğunu vurgulayan Alpaslan, bunun da büyük avantaj olduğunu kaydetti.

Yürütülen çalışmaların Türkiye ölçeğine taşınmasıyla ülkenin turizmdeki gelişmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Alpaslan, "Turizm teşvik yasasının çıkmasıyla Türkiye'de turizm hızla gelişmeye ve büyümeye başladı. 2000'li yıllarda Türkiye'nin siyasi istikrara kavuşmasıyla AK Parti iktidarı çok önemli gelişmelere imza attı ve bugün yılda 61 milyar doların üzerinde bir turizm geliri olan, 62 milyon ziyaretçisi olan, dünyada turizmde çok iddialı bir ülke konumundayız." diye konuştu.

Alpaslan, turizmdeki hedefleri daha ileri seviyeye taşıyarak insanların refahını ve mutluluğunu sağlamak istediklerini dile getirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı olarak tüm belediyelere yazı yazdıklarını ve hepsinin bir master planının olması gerektiğini ifade eden Alpaslan, "Birçok ilimiz hemen harekete geçerek master planları hazırlamaya başladı. Biz bu planlar üzerinden hedeflerimizi, programlarımızı ortaya koyarak, turizmde yapacaklarımızı adım adım gerçekleştireceğiz." dedi.

"Türkiye son 5 yılda başarı hikayesi yazdı"

Alpaslan, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de turizmi "stratejik sektör" ilan ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine biz de Sayın Bakan'ımızın liderliğinde turizmde yeni bir stratejik plan ortaya koyduk. Pandemiye ve yaşadığımız savaşlara rağmen Türkiye son 5 yılda geçmişteki birikimiyle beraber özel bir başarı hikayesi yazdı ve 60 milyar dolar üzerinde bir turizm gelirimiz oldu. Bu başarı hikayesinde Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansının çok özel bir yeri var. Çok başarılı çalışmalara imza attı. Pandemi sürecinde dünyada en az daralan, pandemi sonrasında da en hızlı büyüyen ülke konumuna geldik. Bugün Türkiye'nin turizmini tanıtma anlamında, dünyada örnek olacak en kapsamlı, en güzel ve önemli çalışmalara imza atıyor. Türkiye tüm birikimini sektörüyle birlikte ortaya koyarak turizmdeki bu hedeflere ulaşmaya çalışıyor. İnşallah bu cennet vatanımız ve bu kadar geniş bir ürün çeşitliliğine sahip yelpaze içerisinde bu hedeflere ulaşacağız."

Alpaslan, turizmin, kendisi dışındaki faktörlerden olağanüstü etkilenen bir sektör olduğuna da dikkati çekti.

Programda, Vali İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Laçin, GETOB Başkanı Cengiz Aygün de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından JET2 Türkiye Kontrat Müdürü Tony Jaques, Jolly Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kırgızıstan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yardımcı Doç. Dr. Naringül Margazieva ve Anex Tur Üst Yöneticisi (CEO) Vural Karasu'nun oturumu tamamlandı.

Turizm yatırımcısı Turabi Çelebi'nin moderatörlüğündeki "Muğla Sınırlarını Aşan Sektör Yatırımcıları" oturumunda, Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Turgut Torunoğulları, Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Komitesi Üyesi Bülent Bülbüloğlu, Horeca Yatırımcısı İdris Akgül, değerlendirmelerini yaptı.

Programda "Lezzetin Gücüyle Kültürel Köprüler Kurmak Antik Dönem Mutfağı" adlı workshop, gastronomi uzmanı, araştırmacı yazar Ebru Omurcalı tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlik, anket ve kongre değerlendirmesiyle son buldu.

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Kaynak: AA

Nadir Alpaslan, Gastronomi, Politika, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, 'Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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