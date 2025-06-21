Kuraklık ve Doğal Afetler Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Kuraklık ve Doğal Afetler Tarımı Vurdu

21.06.2025 12:54
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TZOB Başkanı Bayraktar, kuraklık ve doğal afetlerin tarımda verim kaybına yol açtığını belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerin 2025 yılında tarım sektörünü ciddi oranda etkilediğini belirterek, nisandaki zirai dondan zarar görenlere yönelik yardımın kuraklıktan zarara uğrayan çiftçilere de uygulanması talebinde bulundu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, şubatta Mersin, Adana ve Hatay'ı, martta Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'ni etkileyen zirai don olayının tarımsal üretime zarar verdiğini ifade etti.

Mayısta birçok ilde gerçekleşen dolu yağışı ve nisanda 65 ili etkileyen zirai don olayıyla karşılaşıldığını hatırlatan Bayraktar, "Tüm bunların üstüne, hasadın başlamasıyla çiftçilerimiz bir de kuraklık afetinin sonuçlarıyla yüzleşmişlerdir. Ülkemizde kış yağışları mevsim normallerinin yüzde 32, geçen yılki kış yağışlarının ise yüzde 27 altında meydana gelmiştir. Yağış azlığının yanı sıra kış aylarında sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Ocak, son 55 yılın en sıcak üçüncü ocak ayı olmuştur. Kış aylarının kurak ve sıcak geçmesi sebebiyle ilkbahar yağışlarının kritik hale geldiğini, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kuraklık yaşanabileceğini daha önceki değerlendirmemde ifade etmiştim. Ne yazık ki ilkbahar yağışları da istenilen seviyede gerçekleşmemiş ve tahıllarda verim kayıpları meydana gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

İç Anadolu'da tarımsal kuraklık hakim

Bayraktar, Türkiye arpa üretiminin yüzde 11'inin karşılandığı Konya'da arpa hasadının başladığını ve normalde dekara en az 250-300 kilogram olması gereken verimin 50 ila 150 kilogram arasında değiştiğini aktardı.

İç Anadolu'nun genelinde tarımsal kuraklık söz konusu olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

" Çankırı, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir'de normalde dekarda 300-350 kilogram olan arpa verimi 50-150 kilogramlara kadar düşmüştür. Buğday veriminde de aynı oranda düşüş görülmektedir. Kuru tarım alanlarında kuraklık nedeniyle yaşanan bu verim düşüklüğünün yanı sıra sulu tarım alanlarında da verim kayıpları olacaktır. Sulu tarım yapan çiftçiler sezonda 2-3 sulama yapıp gerisini yağmur takviyesine bırakmaktadırlar. Bu sezon yağmur takviyesinin gelmemesi az da olsa sulu alanlardaki verimi de etkileyecektir. Ülkemizin birçok bölgesinde çiftçilerimiz tarımsal kuraklıkla karşı karşıya kalmışlardır. Kuraklık neticesinde verim düşmekte, bu da çiftçilerimizin gelirlerine yansımaktadır."

"Çiftçiler desteklenmeli"

Bayraktar, nisandaki zirai dondan zarar gören çiftçileri kapsayan yardımın kuraklıktan etkilenen çiftçilere de yapılması talebinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Hasadın hızlanmasıyla birlikte buğday ve arpa rekoltesi beklentilerin altında kalacaktır. Bu durum yüksek olan üretim maliyetini daha artırmaktadır. Üreticilerimiz de üretimde yaptığı masrafların, verdiği emeğin ve döktüğü alın terinin karşılığını almak istemektedirler. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla hangi ürüne, ne kadar fark ödemesi desteği verileceğine karar verme imkanı bulunmaktadır. Bu sene yaşanan doğal afetler nedeniyle üreticilerimizin gelir kaybı yaşamaması için özellikle hububatta fark ödemesi desteği verilmesi önemlidir. Hububat üreticilerimiz için yapılacak yardım ve fark ödemesi ekim döneminden önce çiftçilerimizin ellerine geçmelidir ki mağduriyetleri giderilsin."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Doğal Afetler, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuraklık ve Doğal Afetler Tarımı Vurdu - Son Dakika

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