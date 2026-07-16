Küresel ayakkabı pazarının 2030\'da 588 milyar doları aşması bekleniyor

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) verilerine göre Türkiye, yılda yaklaşık 550 milyon çiftlik üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük ayakkabı üretim merkezi konumunda bulunuyor. Ülke, bu kapasitesiyle dünyanın en büyük altıncı ayakkabı üreticisi olarak öne çıkıyor. Sektör, 300 bini aşkın kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisinin önemli iş kollarından biri olmayı sürdürüyor. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kaymalar, güçlü üretim altyapısına sahip ülkeler için yeni fırsatlar doğuruyor. Bu gelişmeler, Türk üreticisinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi için elverişli bir zemin oluşturuyor.

Sektördeki bu güçlü üretim potansiyeli, dijital ticaret altyapılarıyla birleştiğinde daha geniş pazarlara ulaşma imkânı sunuyor. Üreticilerin bu potansiyeli değerlendirebilmesi için doğru teknolojik araçlara erişmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada Bulkoon Kurucu Ortağı Cem Arguvanlı şu değerlendirmede bulunuyor: "Türkiye'nin üretim gücü tartışılmaz; ancak bu gücün gerçek karşılığını bulması için üreticinin doğru alıcıya, doğru zamanda ve güvenli bir zeminde ulaşması gerekiyor. Geleneksel yöntemler üreticiyi sınırlı sayıda alıcıya bağımlı kılarken, dijital altyapılar bu sınırları ortadan kaldırıyor. Biz de teknolojiyi, üreticinin nakit akışını koruyan ve onu doğrudan binlerce alıcıyla buluşturan bir köprüye dönüştürüyoruz."

"Dijitalleşen üretici küresel pazarda daha güçlü rekabet edecek"

Grand View Research'ün küresel ayakkabı pazarına ilişkin araştırmasına göre, pazarın 2030 yılında 588,22 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Aynı araştırma, pazarın 2025 ile 2030 arasında yıllık ortalama yüzde 4,3 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Raporda, bu büyümenin ardındaki en önemli itici güçlerden biri olarak online alışverişin ve e-ticaret platformlarının hızla yaygınlaşması gösteriliyor. Tüketici alışkanlıklarının dijitale kayması, yalnızca perakendeyi değil, toptan tedarik süreçlerini de köklü biçimde dönüştürüyor. Bu eğilim, üretim gücü yüksek ülkelerin dijital ticaret kanallarıyla küresel talepten daha fazla pay alabileceğine işaret ediyor.

Arguvanlı, küresel ayakkabı talebindeki bu artışın Türk üreticisi için önemli bir fırsat penceresi açtığını belirtiyor. Ona göre, büyümenin dijital kanallar üzerinden gerçekleşmesi, teknolojisini erken kuran üreticileri bir adım öne taşıyacak. "Dünya, ayakkabıyı giderek daha fazla dijital platformlar üzerinden alıp satıyor; bu dönüşüme hazır olan üretici kazanacak" diyor. Bu vizyonla hareket eden Bulkoon, üreticileri güvenli ödeme, dijital sipariş yönetimi ve lojistik süreçlerini tek panelde toplayan bir altyapıyla buluşturuyor. Platform, Türkiye'nin farklı üretim merkezlerindeki üreticileri tek noktada bir araya getirerek alıcıların güvenilir tedarikçilere daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

Toptan ticaretin dijitalleşmesi sektörde yeni bir dönem başlatıyor

Ayakkabı sektöründe toptan ticaret, uzun yıllar boyunca büyük ölçüde yüz yüze ilişkilere ve geleneksel yöntemlere dayanarak yürütüldü. Üreticiler ürünlerini çoğunlukla sınırlı sayıda toptancı aracılığıyla pazara sunarken, alıcılar da güvenilir tedarikçi bulmak için uzun ve dağınık süreçlerle uğraşmak zorunda kaldı. Son yıllarda dijital ticaret altyapılarının yaygınlaşması, bu tabloyu hızla değiştirmeye başladı. Üreticiler artık coğrafi sınırların ötesindeki alıcılara ulaşabiliyor, alıcılar ise farklı üreticilerin ürünlerini tek ekranda karşılaştırabiliyor. Güvenli ödeme, dijital sipariş yönetimi ve şeffaf fiyatlandırma gibi çözümler, toptan ticareti daha öngörülebilir ve güvenilir hale getiriyor. Bu dönüşüm, özellikle pazarlama gücü sınırlı olan küçük ve orta ölçekli üreticilere büyük markalarla aynı dijital vitrinde yer alma imkânı tanıyor. Böylece sektörde hem rekabet daha adil bir zemine taşınıyor hem de üretici için yeni büyüme alanları açılıyor.

"Yerli üreticiyi dünya pazarlarına taşıyan dijital altyapıyı kuruyoruz"

Bulkoon, ayakkabı sektöründeki nesillere dayanan bilgi birikimini modern yazılım teknolojileriyle birleştirerek kurulan, tamamen B2B odaklı bir dijital toptan ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Yaklaşık iki yıllık analiz, geliştirme ve test sürecinin ardından hayata geçen platform; üreticileri, mağazaları ve girişimcileri tek bir ekosistemde buluşturuyor. Platformun geleceğe dönük hedeflerini Cem Arguvanlı şöyle anlatıyor:

"Kısa vadede önceliğimiz, Türkiye genelindeki üreticileri tek çatı altında buluşturan en kapsamlı B2B ayakkabı tedarik ekosistemlerinden birini oluşturmak. Bunu yaparken yapay zekâ destekli ürün keşfi ve akıllı eşleştirme gibi çözümlerle kullanıcı deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Orta vadede ise Orta Doğu, Arap ve Slav ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılarak Türk üreticisini yurt dışındaki alıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Çok dilli altyapı, farklı para birimleri ve ihracatı kolaylaştıran yeni teknolojilerle bu yolculuğu adım adım inşa ediyoruz. Nihai hedefimiz, yerli üreticinin dijital dönüşümüne öncülük eden ve onu dünya pazarlarına taşıyan teknoloji odaklı bir ticaret markası olmak."