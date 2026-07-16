Küresel ayakkabı pazarının 2030'da 588 milyar doları aşması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel ayakkabı pazarının 2030'da 588 milyar doları aşması bekleniyor

Küresel ayakkabı pazarının 2030\'da 588 milyar doları aşması bekleniyor
16.07.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ayakkabı sektörü, köklü üretim geleneğini dijital ticaretin sunduğu yeni olanaklarla birleştirmeye hazırlanıyor. Ülke, yüksek üretim kapasitesi ve nitelikli iş gücüyle küresel pazarda dikkat çekici bir konumda. Artan talep, teknolojiyle donanan üreticiler için yeni bir büyüme alanı yaratıyor. Toptan ticaretin dijitalleşmesi ise sektörün en hızlı dönüşen halkalarından biri. Bulkoon Kurucu Ortağı Cem Arguvanlı, Türk üreticisinin dijital dönüşümle küresel pazarda güçleneceğini vurguluyor.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) verilerine göre Türkiye, yılda yaklaşık 550 milyon çiftlik üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük ayakkabı üretim merkezi konumunda bulunuyor. Ülke, bu kapasitesiyle dünyanın en büyük altıncı ayakkabı üreticisi olarak öne çıkıyor. Sektör, 300 bini aşkın kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisinin önemli iş kollarından biri olmayı sürdürüyor. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kaymalar, güçlü üretim altyapısına sahip ülkeler için yeni fırsatlar doğuruyor. Bu gelişmeler, Türk üreticisinin uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi için elverişli bir zemin oluşturuyor.

Sektördeki bu güçlü üretim potansiyeli, dijital ticaret altyapılarıyla birleştiğinde daha geniş pazarlara ulaşma imkânı sunuyor. Üreticilerin bu potansiyeli değerlendirebilmesi için doğru teknolojik araçlara erişmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada Bulkoon Kurucu Ortağı Cem Arguvanlı şu değerlendirmede bulunuyor: "Türkiye'nin üretim gücü tartışılmaz; ancak bu gücün gerçek karşılığını bulması için üreticinin doğru alıcıya, doğru zamanda ve güvenli bir zeminde ulaşması gerekiyor. Geleneksel yöntemler üreticiyi sınırlı sayıda alıcıya bağımlı kılarken, dijital altyapılar bu sınırları ortadan kaldırıyor. Biz de teknolojiyi, üreticinin nakit akışını koruyan ve onu doğrudan binlerce alıcıyla buluşturan bir köprüye dönüştürüyoruz."

"Dijitalleşen üretici küresel pazarda daha güçlü rekabet edecek"

Grand View Research'ün küresel ayakkabı pazarına ilişkin araştırmasına göre, pazarın 2030 yılında 588,22 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Aynı araştırma, pazarın 2025 ile 2030 arasında yıllık ortalama yüzde 4,3 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Raporda, bu büyümenin ardındaki en önemli itici güçlerden biri olarak online alışverişin ve e-ticaret platformlarının hızla yaygınlaşması gösteriliyor. Tüketici alışkanlıklarının dijitale kayması, yalnızca perakendeyi değil, toptan tedarik süreçlerini de köklü biçimde dönüştürüyor. Bu eğilim, üretim gücü yüksek ülkelerin dijital ticaret kanallarıyla küresel talepten daha fazla pay alabileceğine işaret ediyor.

Arguvanlı, küresel ayakkabı talebindeki bu artışın Türk üreticisi için önemli bir fırsat penceresi açtığını belirtiyor. Ona göre, büyümenin dijital kanallar üzerinden gerçekleşmesi, teknolojisini erken kuran üreticileri bir adım öne taşıyacak. "Dünya, ayakkabıyı giderek daha fazla dijital platformlar üzerinden alıp satıyor; bu dönüşüme hazır olan üretici kazanacak" diyor. Bu vizyonla hareket eden Bulkoon, üreticileri güvenli ödeme, dijital sipariş yönetimi ve lojistik süreçlerini tek panelde toplayan bir altyapıyla buluşturuyor. Platform, Türkiye'nin farklı üretim merkezlerindeki üreticileri tek noktada bir araya getirerek alıcıların güvenilir tedarikçilere daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

Toptan ticaretin dijitalleşmesi sektörde yeni bir dönem başlatıyor

Ayakkabı sektöründe toptan ticaret, uzun yıllar boyunca büyük ölçüde yüz yüze ilişkilere ve geleneksel yöntemlere dayanarak yürütüldü. Üreticiler ürünlerini çoğunlukla sınırlı sayıda toptancı aracılığıyla pazara sunarken, alıcılar da güvenilir tedarikçi bulmak için uzun ve dağınık süreçlerle uğraşmak zorunda kaldı. Son yıllarda dijital ticaret altyapılarının yaygınlaşması, bu tabloyu hızla değiştirmeye başladı. Üreticiler artık coğrafi sınırların ötesindeki alıcılara ulaşabiliyor, alıcılar ise farklı üreticilerin ürünlerini tek ekranda karşılaştırabiliyor. Güvenli ödeme, dijital sipariş yönetimi ve şeffaf fiyatlandırma gibi çözümler, toptan ticareti daha öngörülebilir ve güvenilir hale getiriyor. Bu dönüşüm, özellikle pazarlama gücü sınırlı olan küçük ve orta ölçekli üreticilere büyük markalarla aynı dijital vitrinde yer alma imkânı tanıyor. Böylece sektörde hem rekabet daha adil bir zemine taşınıyor hem de üretici için yeni büyüme alanları açılıyor.

"Yerli üreticiyi dünya pazarlarına taşıyan dijital altyapıyı kuruyoruz"

Bulkoon, ayakkabı sektöründeki nesillere dayanan bilgi birikimini modern yazılım teknolojileriyle birleştirerek kurulan, tamamen B2B odaklı bir dijital toptan ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Yaklaşık iki yıllık analiz, geliştirme ve test sürecinin ardından hayata geçen platform; üreticileri, mağazaları ve girişimcileri tek bir ekosistemde buluşturuyor. Platformun geleceğe dönük hedeflerini Cem Arguvanlı şöyle anlatıyor:

"Kısa vadede önceliğimiz, Türkiye genelindeki üreticileri tek çatı altında buluşturan en kapsamlı B2B ayakkabı tedarik ekosistemlerinden birini oluşturmak. Bunu yaparken yapay zekâ destekli ürün keşfi ve akıllı eşleştirme gibi çözümlerle kullanıcı deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Orta vadede ise Orta Doğu, Arap ve Slav ülkeleri başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılarak Türk üreticisini yurt dışındaki alıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Çok dilli altyapı, farklı para birimleri ve ihracatı kolaylaştıran yeni teknolojilerle bu yolculuğu adım adım inşa ediyoruz. Nihai hedefimiz, yerli üreticinin dijital dönüşümüne öncülük eden ve onu dünya pazarlarına taşıyan teknoloji odaklı bir ticaret markası olmak."

Dijital Dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel ayakkabı pazarının 2030'da 588 milyar doları aşması bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı 15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi

14:43
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:57
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
12:52
Naci Görür’den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
12:21
İran Devrim Muhafızları: Ürdün’deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
12:04
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı Burnunu ısırıp kopardı
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı
12:03
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 15:30:16. #7.12#
SON DAKİKA: Küresel ayakkabı pazarının 2030'da 588 milyar doları aşması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.