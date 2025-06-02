Küresel Piyasalar Trump'ın Tarifeleriyle Negatif Seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor.

ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Trump'ın geçen hafta çelik tarifelerinin artırılacağını açıklaması ve Çin'i hedef alan söylemleri küresel risk algısının yükselmesine neden oldu.

Oval Ofis'te konuşan Trump, Çin'e yönelik, anlaşmanın büyük bir bölümünü ihlal ettiklerini belirterek, Başkan Şi (Cinping) ile konuşacağı ve bunu çözmeye çalışacağını ifade etti. ABD basınında, Trump'ın Çin'i anlaşmayı ihlal etmekle suçlanmasının arkasında, kritik madenlerin ihracatı konusunda Çin'in taviz vermemesi olduğu öne sürüldü. Ayrıca, Trump yönetiminin Çin'e yönelik teknoloji kısıtlamalarını genişletmeyi planladığına dair haberler de dikkati çekti.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD yönetiminin değişkenlik gösteren tarife politikalarının yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.

Trump, çelik tarifelerini yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu

Trump Çin'e yönelik söylemlerinin ardından US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı. Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifeler 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

Analistler, çelik tarifelerindeki artışın imalat sanayi tarafına yansımalarının olumsuz olabileceğini ifade ederek, otomotivden savunma sanayiye geniş bir alanda kullanılan çeliğin maliyetlerinin artmasının fiyatlamaları etkileyeceğini söyledi.

Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Fed'in Uluslararası Finans Bölümü'nün 75. Yıldönümü Konferansı'nda yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel ekonomide devam eden belirsizliklere ve tarifelerin ABD üzerindeki etkilerine yönelik sinyallerin aranacağı konuşmada, Powell'ın tarifelere ilişkin hukuki gelişmeler ve ABD yönetiminin politikaları üzerinde yapacağı olası yorumlarda yakından takip ediliyor.

Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıların artmasına yönelik riskleri desteklediğini hatırlatarak, farklı sektörlerde açıklanmaya devam eden tarifelerin kısa vadeli enflasyon beklentileri üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Cuma günü açıklanan Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de mayısta yukarı yönlü revizyonla 52,2 değerini aldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayındaki toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, Bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 88 ihtimalle eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

ABD'de endeks vadeli kontratlar negatif seyrediyor

Bu gelişmelerle cuma günü New York Borsası'nda Nasdaq endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. S&P 500 endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise haftaya negatif seyirle başladı.

ABD'de tarifelere yönelik gelişmelerin ardından yatırımcıların daha az riskli varlıklara yönelmesiyle tahvil piyasalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda ise yüzde 4,42 seviyesinde bulunuyor.

Trump'ın ticaret anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Çin'i hedef alan açıklamaları ve çelik ithalatında artan tarifeler risk algısının yükselmesine neden olurken, söz konusu gelişmeler yatırımcıların altına olan talebini artırdı. Altın ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,8 artışla 3 bin 317 dolardan başladı.

Dolar endeksi ise yeni haftada yatay seyirle 99,3 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artışla 64,1 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa'da gözler açıklanacak imalat aktivitesi verilerinde

Avrupa borsaları cuma günü tarife gündemine yönelik belirsizliklerle karışık seyrederken, gözler bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Enflasyon ve resesyon ikilemi Avro Bölgesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak verilerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Güç kaybeden imalat sanayi aktivitesinin büyüme üzerinde olumsuz etkileri resesyon endişelerini desteklerken, sanayi aktivitesinde kırılganlaşan Avro Bölgesi için tarife gündemi ve ticaret savaşlarına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Rusya- Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar ivme kazanırken gözler yeniden İstanbul'daki görüşmelere çevrildi. Bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerden gelecek haber akışı Avrupalı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 yüzde 0,27, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni güne negatif başladı.

Asya borsaları haftaya satıcılı başladı

Asya tarafında Trump'ın Çin'i hedef alan söylemleri sonrasında ticaret savaşlarının yeniden şiddetlenebileceğine yönelik endişelerle negatif bir seyir izleniyor.

Çin ve ABD arasındaki yatışan ticari gerginliklerin tekrar güç kazanabileceğine yönelik endişeler bölgede risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, bugün Çin'de "Dragon Boat" Festivali sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

Öte yandan, ABD tarafının çelik ithalatına getirdiği gümrük vergilerini artıracağına yönelik açıklamaları sonrası bölgedeki çelik imalatçısı şirketlerin hisselerindeki satış baskısı dikkati çekiyor.

Çelik tarifelerine ilişkin haber sonrası Japonya'da Nippon Steel'in hisseleri yüzde 1,5, Kobe Steel'in hisseleri yüzde 1,1 değer kaybederken, Güne Kore'de Seah Steel'in hisseleri yüzde 9,6, Dongbu Steel'in hisseleri yüzde 6,5, Hyundai Steel'in hisseleri yüzde 3,9, Dongkuk Steel Mill Co'nun hissleri yüzde 2,8 ve Ni Steel ile Moonbae Steel'in hisseleri yüzde 2,5 düştü.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede imalat sanayi aktivitesinde bir önceki aya göre artış görülse de zayıf seyir devam etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 geriledi.

BIST 100 endeksi satış ağırlıklı seyretti

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 altından 10.210,00 puanda işlem gördü.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 4 Temmuz seans sonuna kadar uzatıldı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 39,2100'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,2590'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra ABD'de Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, mayıs ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat sanayi PMI

20.00 ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması

Çin'de piyasalar kapalı olacak