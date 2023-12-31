Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Tolga Eskioğlu, 2023 yılı faaliyetlerini anlattı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, OSB'nin 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

OSB'ye taleplerin devam ettiği belirten Başkan Eskioğlu, yeni genişleme alanı için firma sayısının 80 civarına ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Firma sayısına göre parsel büyüklüklerini belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Eskioğlu, yeni genişleme alanında 300 bin metrekare orta yüksek teknolojiler için alan ayırdıklarını dile getirdi. Eskioğlu orta yüksek teknolojiler için ayrılan alanın Kütahya'nın sosyoekonomik durumunu daha ileriye taşıyabilmesi için yüksek gelir seviyesi sahip insanları da bölgeye çekebilmek için yapılan stratejik bir hamle olduğuna değindi.

2023 yılında yapılan arsa tahsisleri hakkında bilgi veren Başkan Tolga Eskioğlu, "Sıralı olmakla birlikte 50 bin 805 metrekare 8 firmaya arsa tahsisi yaptık. Elimizdeki araziler bu kadardı. Genişleme faaliyetlerinde sona geldik. Genişlememizde bakanlık onayını aldık. 2 bin 300 metrekare genişlememiz için şu anda tarım bakanlığı komisyonununsa bekleyen bir dosyamız var. Bu genişlememizi de yerine getirdikten sonra sırada bekleyen 26 firmayla birlikte tamamını tahsis etmiş olacağız" diye konuştu.

Sürdürülebilirlik için ISO belgelerinin önemine dikkat çeken Eskioğlu, "Bölge olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurulumu Belgesini aldık. Bu doğrultuda firmalarımıza enerjiyi verimli kullanma konusunda örnek olduk. Onları da yönlendirmeye başlamış olduk. Akaryakıt istasyonu yıllardır yapmak için çaba sarf ettiğimiz bir hizmetimizdi. Akaryakıt istasyonunun yerini şu ana ön tahsisle tahsis etmiş durumdayız. İnşallah 2024'ün ilk yarısında akaryakıt istasyonumuzda hizmet vermeye başlamış olacak" şeklinde konuştu.

"Yükleme merkezimizin 2024 yılı içerisinde tamamlanacak"

Yükleme merkezi konusunda yıllardır sarf ettikleri çabanın sonuç vermeye başladığına değinen Eskioğlu, "En son milletvekillerimizle birlikte Ankara'da devlet demiryollarıyla yaptığımız konuşmalarda yükleme merkezimizin 2024 yılı içerisinde tamamlanacağını öğrendik. İnşallah 2024 yılı içerisinde yükleme merkezimiz yapılmış olacak bu da Kütahya'da il yükleme merkezi olması münasebetiyle şehrimize başka bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Kütahya'nın Türkiye'nin batı merkezi konumunda olduğuna vurgu yapan Eskioğlu, demir yolu taşımacılığı ile bunu bir basamak üste çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

İnsan kaynağı ve yetişmiş personel desteği ile yapılan en önemli hizmetlerden bir tanesi Anadolu Teknik Meslek Lisesi olarak belirten Eskioğlu, "Bu meslek lisemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yatırımcılarımızda desteğini tahmin ediyorum ki bir iki sene içerisinde Kütahya'nın en modern laboratuvarlarına ve atölyelerine sahip olacak. ve mezun vermeye başlayınca da farklı müşteri ekolü oluşturacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında 24 eğitim verdik"

OSB İnsan Kaynakları Şefi Merve Anbar, "Ben öncelikle İş'te OSB'den bahsetmek istiyorum. İş'te OSB Ekim 2023 itibariyle faaliyetlerine başladı. Firmalarımızın istihdam sorununu çözmek amacıyla firmalarımız için bir kariyer formu oluşturduk. Öncelikle onların hangi departmanlarda eksikleri olduğunu tespit ettik, bunun için bir insan kaynakları çalıştayı düzenledik. Buraya tüm İK'cılarımız teşrif etti. Birlikte konularımızı görüştük. Hangi konularda eksikleri var bunları tespit ettik. Bunun üzerine de meslek liselerimizle meslek lisesi müdürlerimizle bir görüşme ayarladık. Onlardan personel istihdamı için destek istedik ve İş'te OSB'yi tanıttık. Daha sonrasında muhtarlarımızı davet ettik ve onların personele daha yakın olduğu için bir destek istedik onlara da İş'te OSB'yi tanıttık. Şu anda firmalarımız bu kariyer platformumuza girerek ilanlarını açmakta ve tüm Kütahyamıza hizmet vermektedir. İş-Kur Temsilciliği aldık 2023 yılında, İş-Kur hizmet noktasıyız artık. Bizim firmalarımız gelip başvuru yapıp İşkur'un tüm hizmetlerini buradan karşılayabiliyorlar. 2022 Temmuzda başladığımız OSB akademik faaliyetlerimiz 2023'te de tüm hızıyla devam etti. Toplamda 2023 yılında 24 eğitim verdik ve 570 katılımcımız oldu. 2024 yılında da ücretsiz eğitimlerimize ve faaliyet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Yeşil ve temiz bir OSB olma yolunda daha emin adımlarla ilerliyoruz"

Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürü Tunahan Ergin, "Geçmiş yıllarda açtığımız, 2020 yılından bu tarafa başlatmış olduğumuz 2. genişleme bölgemizde yaklaşık 10 parsel oluşturduk. En küçüğü 7 bin metrekare, en büyüğü 100 bin metrekare olmak üzere. Tabi bu bölgemizde tahsislerimiz yapıldı. Yapılan tahsislerin akabinde bu bölgelerimizin elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, internet, kamera altyapılarını tamamladık. Bununla beraber burada elektrik dağıtım binamızı, kanalizasyon terfi havuzlarımızı yaptık. Şu anda yol kaplama faaliyetimiz bitmek üzere. Dolayısıyla bu bölgemizde artık yatırımcılarımızın çok rahatlıkla kullanabileceği bir seviyeye ulaştı, bölgemizin geri kalan tüm kısmı gibi. Bununla beraber 2023 yılında yönetim kurulumuzun kararıyla hizmet araçlarımızın kalitesine artırmak adına yeni bir yol temizleme aracını da bölgemizin araç parkuruna kattık. Bu şekilde yeşil ve temiz bir OSB olma yolunda daha emin adımlarla ilerliyoruz. Yine aynı şekilde OSB genelinde yaklaşık 4 bin 500 metrekare alanda, yabani otların önüne geçebilmek adına dekoratif taş uygulamaları yaparak bölgemize gelen misafirlerimiz için görselliği daha da artırdık. Bununla beraber bu sene belki de en büyük yatırımımız yine çevreyle ilgili olarak arıtma tesisimizin revizyonuydu. Malum seramik, porselen ağırlıklı bir bölge olmamızdan dolayı çok ciddi manada arıtma tesisimize gelen bir çamur problemimiz vardı, askıda katı madde problemimiz vardı. Bununla ilgili arıtma tesisimizde yeni havuzlar ve silo sistemi kurarak, daha önce başkanımızın da ifade ettiği gibi belki Türkiye'de ilk olacak bir projeye imza atarak güzel bir arıtma sistemi kurduk. İnşallah onu da bugün ve yarın çalışmalarımızı bitirip devreye alacağız. Bu şekilde 2023 yılını nihayete erdirdik" diye konuştu. - KÜTAHYA