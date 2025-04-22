Kuzey Ege'de Zeytinyağı Depoculuk Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kuzey Ege'de Zeytinyağı Depoculuk Projesi

Edremit'te zeytinyağı lisanslı depoculuk projesi tanıtıldı, Türkiye'de bir ilk olacak.

22.04.2025 21:02
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Kuzey Ege'de zeytinyağı lisanslı depoculuk için önemli adım

Türkiye'de zeytin yağında bir ilk olacak

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk projesi kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, bölgedeki ticaret odaları ve borsaların yönetim kurulu temsilcileri katıldı.

Güre'deki Adrina Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Candan Şahin sunum yaptı. Toplantıda, lisanslı depoculuk projesine ilişkin fizibilite raporu katılımcılara aktarıldı. Ayrıca şirket kuruluş süreciyle ilgili bilgilendirme yapılırken, imar, izin ve ruhsat işlemleri gibi konuların Kalkınma Ajansı danışmanlığında yürütülmesine karar verildi.

"Zeytinyağında lisanslı depoculukla katma değer oluşturulacak"

Toplantıya katılan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, projenin yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatıldığını belirterek şunları söyledi: "Bugün Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuğunun kuruluş sürecine dair önemli bir adım attık. Ayvalık'tan Çanakkale'ye kadar olan bölgede üretilen zeytinyağının uygun şartlarda depolanması, böylece hem üreticiye hem de ihracatçıya değer kazandırılması hedefleniyor."

"Türkiye'de bir ilk olacak"

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ise yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bir uygulama olduğunu vurguladı. Çetin, zeytinyağının analiz edilerek depolarda saklanacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bu sistemi bir zeytinyağı bankası gibi düşünebiliriz. Üreticilere teslim ettikleri yağlar karşılığında elektronik ürün senedi verilecek. Bu senetler üzerinden alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilecek. Hem kaliteli zeytinyağı korunmuş olacak, hem de piyasadaki fiyat dengesi sağlanacak"

Toplantıya, Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Bergama ve Çanakkale gibi bölgenin önemli üretici noktalarından ticaret odası ve borsa temsilcileri katılırken, projenin kurucu ortakları arasında bu kurumların yer alacağı belirtildi.

Kurulması planlanan şirketin adının "Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Deposu" olacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuzey Ege'de Zeytinyağı Depoculuk Projesi - Son Dakika

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