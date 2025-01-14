Limak Filarmoni Orkestrası 2025 Sezonuna Başlıyor

Ekonomi

Limak Vakfı, bünyesinde yürüttüğü toplumsal fayda projelerinden Limak Filarmoni Orkestrası ile 2025 yılı konser sezonuna başlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitim, kültür sanat ve girişimcilik alanlarındaki sosyal faaliyetleriyle topluma pozitif katkı sağlamayı amaçlayan Limak Vakfı, Limak Filarmoni Orkestrası ile 2025 yılı konser sezonunu açıyor.

Türkiye'nin kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle birleştiren ve Ekim 2024'te İspanya'nın Barselona kentinde verdiği konserle uluslararası arenaya açılan orkestra, 2017'den bu yana sürdürdüğü geleneksel yeni yıl konserleriyle gelecek ay, İstanbul ve Ankara'daki sanatseverlerle bir araya gelecek.

"Operanın Yıldızlarıyla Buluşma" isimli konserlerde, seçilmiş eserlerden oluşan repertuvar, müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan orkestra, yeni yıl konserleri serisinin ilkini 17 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, ikincisini ise 19 Şubat'ta Ankara Congresium'da gerçekleştirecek.

Dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren, Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Napoli Teatro di San Carlo, Bolshoi Theatre, Wiener Staatsoper gibi sahnelerde yer alan tenor Murat Karahan, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto ile genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlayarak prestijli konser salonlarında sahne alan soprano Carolina Lopez Moreno, konserlerde sahne alacak.

Orkestra şefliğini, operanın önde gelen isimleriyle uzun yıllara dayanan işbirlikleri bulunan İtalya'nın dünyaca ünlü maestrosu Nicola Colabianchi'nin üstleneceği konserlerin biletleri, satışa sunuldu.