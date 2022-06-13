Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor - Son Dakika
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Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor

13.06.2022 13:15

Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor Yeşilköy Otomotiv Gümrüğünde yüzlerce lüks otomobil, yurda girebilmek için 6 ay bürokrasinin keyfini bekliyor, hem modeller eskiyor hem de devlet milyarlarca liralık ÖTV ve MTV, KDV'den mahrum kalıyor Türkiye'deki lüks otomobil distribütörlerinin...

Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor

Yeşilköy Otomotiv Gümrüğünde yüzlerce lüks otomobil, yurda girebilmek için 6 ay bürokrasinin keyfini bekliyor, hem modeller eskiyor hem de devlet milyarlarca liralık ÖTV ve MTV, KDV'den mahrum kalıyor

Türkiye'deki lüks otomobil distribütörlerinin gümrük bürokratları ile, alternatif satıcılara yıldırma politikası geliştirdiği konuşuluyor

İSTANBUL - Avrupa'dan Türk işadamları tarafından satın alınan lüks sınıftaki, sıfır otomobiller Yeşilköy Otomotiv Gümrüğünde, akıl almaz bahanelerle 6 aydan fazla bekletiliyor.

Türk firmaları ve işadamlarının Avrupa'daki otomobil fabrikalarından veya yabancı satıcılarından satın aldığı lüks otomobiller, Yeşilköy Gümrüğü'nden 6 aydan önce çıkartılmıyor. Avrupa ülkesinden gümrük çıkış işlemi gerçekleştirmiş AB maliyesine kayıtlı firmaları, gerçek değil, mukim değil, " Ankara'ya soralım" gibi akıl almaz gerekçelerle oyalayan Yeşilköy Otomotiv Gümrüğü yetkilileri, 1 hafta içerisinde halledilmesi gereken işlemlerin, aylarca uzamasını sağlıyorlar. Bu 6 aydan fazla süren gecikme, hem arabaların eskimesine yol açıyor hem de Türk iş adamlarının parasını ödeyerek millileştirdikleri milyonlarca euroluk otomobilin Türkiye'ye kayıtlanarak, otomobil bedelinin en az 2 katı alınacak vergilerden devletin mahrum olmasına yol açıyor.

Bu uygulamanın tek sebebi olabilir

Türkiye'den araçları satın alan kişiler ve firmalar, akıl almaz gerekçelerle yapılan engellemenin, gümrük yetkililerinin resmi distribütörlerle iş birliği yapmasından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Resmi yoldan ithalat yapan distribütörlerin, müfettiş ve görevliler üzerinde tesir ederek, milletin ve devletin zararına yol açtığı konuşuluyor. Yeşilköy Otomotiv Gümrüğünde tozlanıp, aylarca bekleyen yüzlerce lüks otomobil, milli servetin eskitilmesi ve serbest piyasa şartlarının oluşmasına da engel teşkil ettiği belirtildi. Vatandaşın yetkili araç satıcılarının inisiyatifine kaldığını kaydeden özel ithalatçılar, lüks araçların açıklanan liste fiyatlarının çok üzerinde, el altından ikinci el gibi almaya mecbur kalıyorlar. Araçların düzenli olarak gümrükten, eskiden olduğu gibi 1 hafta içerisinde işlemler tamamlanarak geçmesi ile, otomotiv piyasasında da rahatlama ve fiyat istikrarı da oluşabilecek. Ayrıca gümrüğe esas bedel, resmi ithalatçı firmadan sorularak gümrük belgelerine işleniyor. Bu sebeple devletin hangi kanaldan gelirse gelsin, giriş fiyatı resmen belli olduğu için bir kaybı söz konusu olmuyor. Ancak gümrükte grey pazardan gelen araçlar için oluşturulan 6 aylık gecikme sebebiyle devlet, milyarlarca lira ödeme yapılan bedelin yaklaşık 2 katı kadar Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar ve Katma Değer Vergisini tahsil etmesi de gecikiyor. İç pazarda kaliteli araçların bayi satışları da el altından, açıklanan tarifelerin üzerinden cip krizi gerekçe gösterilerek sürdürülüyor. Halen görevde olan bazı eski gümrük bürokratlarının FETÖ ile iltisaklı olması da dikkat çekiyor. 15 temmuzdan sonra yaptıkları paylaşımları belgelenen kişilerin aktif görevde olması, sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor
Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor
Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor
Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor
Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor
Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor

YORUMLAR
500
Lüks teknedeki yangın söndürüldü Lüks teknedeki yangın söndürüldü Lüks yat cayır cayır yandı Lüks yat cayır cayır yandı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lüks otomobiller gümrükte eskitiliyor - Son Dakika

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