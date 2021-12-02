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Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! - Son Dakika

Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!

02.12.2021 10:47

Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası gündeme bomba etkisi yarattı. Elvan'ın istifasının perde arkası da çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Elvan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerinin ardından istifa etti ancak istifası ancak 2 hafta sonra kabul edildi.

Türkiye bugüne Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa haberiyle uyandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Bakan Elvan'ın yerine Nureddin Nebati getirildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Bakan Elvan'ın istifasının perde arkası merak ediliyordu. Buna göre Bakan Elvan, istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Kasım'daki grup toplantısı konuşması sonrası aldı.

SÜRPRİZ OLARAK KARŞILANMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" şeklindeki mesajı sonrası, görüşleri mevcut ekonomi programıyla ters düşen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 'görevden affını istemesi' sürpriz olarak karşılanmadı.

DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASINA KARŞI

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre kulislerde Elvan'ın düşük faiz politikasına bu aşamada karşı olduğu, kendisine danışılmadan kararlar alınmasından rahatsız olduğu iddia ediliyordu.

İSTİFAYI HAFTALAR ÖNCE VERDİ

Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesiyle enflasyonun da düşeceği tezine katılmayan Elvan'ın, istifasını haftalar önce sunduğu fakat bekletildiği, başta Meclis olmak üzere Ankara'da sıkça konuşulan bir kulis bilgisiydi.

DEĞŞİKLİK BÜTÇE SONRASI PLANLANIYORDU

Kulislere yansıyan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl da bütçe görüşmeleri sırasında bakan değişikliği yapılması nedeniyle değişikliğin görüşmelerin sonuna bırakılması planlanıyordu.

Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!

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Son Dakika Ekonomi Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi! - Son Dakika
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