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Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem - Son Dakika

Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem

18.11.2021 09:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü parti grubunda "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" diyerek üstü kapalı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi. Bu olay sonrası Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Bakan Elvan'dan herhangi bir tepki gelmedi.

Dünkü parti grubundaki konuşmasında muhalefete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

"FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLMAM"

Faize karşı olduğunu bir kez daha yineleyen Erdoğan, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi.

LÜTFÜ ELVAN ALKIŞLAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görüldü.

İşte o ana ilişkin Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın yakaladığı kare;

Lütfü Elvan, üstü kapalı kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamadı
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem

Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem - Son Dakika
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