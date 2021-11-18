Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem

Dünkü parti grubundaki konuşmasında muhalefete yönelik ağır eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

"FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLMAM"

Faize karşı olduğunu bir kez daha yineleyen Erdoğan, "Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" dedi.

LÜTFÜ ELVAN ALKIŞLAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görüldü.

İşte o ana ilişkin Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın yakaladığı kare;