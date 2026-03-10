Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler - Son Dakika
Mağaza açılışında indirim izdihamında birbirini ezdiler

10.03.2026 11:57
Sivas'ta indirimli satış yapan bir giyim mağazası, açılışında izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar düşüp ezilme tehlikesi yaşadı. Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı. Bazı vatandaşlar ise kalabalık arasında ayakkabısını kaybetti.

AYAKKABISINI KAYBEDENLER BİLE OLDU

Yoğunluk nedeniyle kısa süreli izdiham yaşanırken, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı. Bazı vatandaşlar ise kalabalık arasında ayakkabısını kaybetti. Mağaza önünde yaşanan yoğunluk sırasında vatandaşların alışveriş yapabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİLER"

Açılışta çok fazla bir yoğunluk olduğunu söyleyen Turan Karacagil, "Dükkan açılışında beklemediğimiz bir kalabalık oldu. Müşteriler çok ilgiliydi. Açılışa bine yakın müşteri geldi. Dükkanın açılış saatinde çok fazla bir yoğunluk vardı. Kapıları açar açmaz izdiham oldu ve bazı müşterilerimiz ezilme tehlikesi geçirdi. O anlarda bizim kameralarımıza yansıdı. Birkaç müşterimiz ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalınca sıkıntı yaşadı. Hatta bazı müşterilerimizin ayağından ayakkabıları çıkmış ve 1 saat sonra ayakkabısını bulan oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Alışveriş, Ekonomi, Sivas, Yerel, Son Dakika

