MAGİNDER\'den Boykot Tepkisi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, boykota tepki göstererek, "Esnafımız ekmeğinin peşinde, boykot onları zor duruma sokar" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, CHP'nin 2 Nisan'da ülke genelinde yaptığı alışveriş boykotu çağrısına karşı esnafı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Malatya'nın ekonomik toparlanma sürecinde olduğunu belirten Karademir, boykotun esnafı daha da zor duruma düşüreceğini vurguladı.

Esnafın büyük zorluklarla mücadele ettiğini belirten Karademir, "Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş gibi depremin yıkıcı etkisini derinden yaşadı. İş dünyamız yeni yeni toparlanmaya başladı. Böylesine kritik bir süreçte, esnafımıza zarar verecek bir boykotun çağrısını yapmak son derece yanlıştır. Esnafımız zaten zor şartlarda ekmeğini kazanmak için mücadele ediyor. Onlara destek olmak yerine böyle bir baskı oluşturulmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

"Gün, birlik ve beraberlik günüdür"

Devletin yanında olduklarını ve Türkiye'nin bu tür iç karışıklıklara sürüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Karademir, "Ülkemiz zaten zor günlerden geçiyor. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ülkenin huzurunun bozulmasına yönelik çabalar bizi üzmektedir. Bizim bu süreçte devletimize, milletimize ve esnafımıza daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Gün, ayrışma değil, birlik olma günüdür" ifadelerini kullandı.

"Boykot yapılacaksa İsrail mallarına yapılmalı"

Karademir, boykotun yönlendirilmesi gereken asıl noktaya dikkat çekerek, "Boykot yapılacaksa, Gazze'deki kardeşlerimiz için İsrail mallarına yapılmalıdır. Türkiye'deki esnafımıza yapılan boykotun hiçbir anlamı yoktur, aksine yerel ekonomiyi baltalamaktan başka bir işe yaramaz" diye konuştu.

"Devletimizin yanındayız, alışverişimize devam ediyoruz"

Boykot çağrılarının iş dünyasını zor duruma soktuğunu belirten Karademir, siyasilere çağrıda bulunarak, "Deprem bölgesindeki esnafımıza ve iş dünyasına daha fazla destek verilmelidir. Biz iş dünyası olarak bu boykotu kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımızın yanında olmaya ve alışverişimize devam etmeye kararlıyız. Devletimizin aldığı her karar bizim için kıymetlidir ve milletçe sağduyulu olmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu. - MALATYA