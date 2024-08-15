Malatya'dan 115 Ülkeye 66 Bin Ton Kayısı İhraç Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'dan 115 Ülkeye 66 Bin Ton Kayısı İhraç Edildi

Malatya\'dan 115 Ülkeye 66 Bin Ton Kayısı İhraç Edildi

Malatya'dan geçen sezon 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırıldı.

15.08.2024 13:53
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Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024) 115 ülkeye 66 bin 832 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 398 milyon 809 bin dolar kazandırıldı.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerden Malatya kayısısının 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan geçen sezon rakamları açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen sezon 115 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen sezon en çok ihracat 10 bin 960 tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 5 bin 879 tonla Fransa, 4 bin 626 tonla Almanya, 3 bin 606 tonla Avustralya, 3 bin 544 tonla Birleşik Krallık izledi.

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke şöyle:

ÜlkeMiktar (Ton)Gelir (Dolar)
ABD10 bin 96068 milyon 720 bin
Fransa5 bin 87937 milyon 404 bin
Almanya4 bin 62631 milyon 907 bin
Avustralya3 bin 60621 milyon 460 bin
Birleşik Krallık3 bin 54418 milyon 756 bin
Brezilya2 bin 78016 milyon 717 bin
Rusya3 bin 06616 milyon 627 bin
Hollanda2 bin 39614 milyon 897 bin
Kanada2 bin 10313 milyon 532 bin
İspanya147410 milyon 410 bin
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracat sezonunu 31 Temmuz itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

Özcan, dünya genelinde yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik kriz gibi nedenlerle ihracatta önceki sezona göre kısmi azalma olduğunu, buna rağmen 115 ülkeyle ihracat yaptıkları ülke sayısını koruduklarını ifade etti.

"Kalitede rakibimiz yok"

Geçen sezonun ihracat rakamlarını değerlendiren Özcan, şöyle devam etti:

"Önceki yıl 80 bin ton ihracat yapmışız, 434 milyon dolar gelir elde etmişiz. Geçen sezon ise 66 bin 832 ton ihracat yapmışız ve 398 milyon 809 bin dolar gelir elde etmişiz. Özellikle Orta Asya bölgelerine yakın olan ülkelerde bir pazar kaybı yaşamışız, Çin, Rusya gibi. Daha çok Orta Asya'daki ürün fiyatlarının daha cazip olması bizim Orta Asya'nın fiyatta rakibimiz olduğu gerçeğini de bize tekrar göstermiş oluyor ama kalite açısından baktığımız zaman da dünyada halen kalite olarak Türkiye ve Malatya kayısısı yerini koruyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kalite açısından Malatya kayısısı halen vazgeçilmez. Kalitede rakibimiz yok ama maalesef üretim maliyetleri de göz önüne alındığında fiyatta ciddi anlamda belli bölgelerde artık rekabet etmemiz gereken ülkeler olduğunu görüyoruz. İhracat fiyatlarımızı korumaya çalışırken bir taraftan pazarlarımızı koruyacağız. Bu yıl hedefimizden sapmamak üzere 100 bin ton ihracatı da yapmak zorundayız. Bu yıl hedeflediğimiz 750 milyon dolar gelire odaklı çalışacağız."

Özcan, ihracatta yollarına devam ettiklerini anlatarak, "Hedeften sapmayacağız. Hem pazarlarımızı koruyacağız hem de ihracat rakamlarımızı maksimum düzeyde tutup yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İhracat pazarlarını korumaya dikkat ettiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Pazarlarda kısmi gerilemeler olsa da o pazarlardan çıkmıyoruz. Elimizdeki verilere göre 115 ülkeye ihracat gerçekleştirmişiz ve halen ABD en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Avrupa'da ise Fransa'ya 5 bin 879 ton ihracat yaparak 37 milyon 404 bin dolar gelir elde etmişiz. Almanya yine AB ülkeleri içerisinde Malatya kayısısından vazgeçmiyor. Bir taraftan da Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Hindistan gibi pazarlarda da kendinizi korumaya çalışıyoruz. Bu yıl da yine hedefimizde olan ülkelerin en başında ABD ve Avrupa var. Bu bölge hem miktar hem de geliri arttırmakla ilgili bir gayretimiz olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'dan 115 Ülkeye 66 Bin Ton Kayısı İhraç Edildi - Son Dakika

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