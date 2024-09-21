Malatya Şeker Fabrikası'ndan 55 Bin Ton Hedefi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Şeker Fabrikası'ndan 55 Bin Ton Hedefi

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Malatya Şeker Fabrikası, bu yıl 420 bin ton pancar işlemeyi ve 55 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor.

21.09.2024 15:09
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Malatya Şeker Fabrikası'nda hedef 55 bin ton şeker üretimi

MALATYA - Bölgedeki 7 ilden pancar alımına başlayan Malatya Şeker Fabrikası'nda bu dönem 420 bin ton pancar işlenerek 55 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Kunter, bu yıl 4 Eylül'de başlayan pancar alım kampanyasıyla 7 ilden pancar aldıklarını belirterek "İlk alımlara Maraş bölgesinden başladık. Hedefimiz 420 bin ton pancar işleyerek, yaklaşık 55 bin ton şeker üretmek. Ayrıca, 17 bin ton melas ve 126 bin ton küspe elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

Malatya Şeker Fabrikasında günlük 3 bin 800 ton pancar işleme kapasiteleri olduğunu belirten Fabrika Müdür Kunter, kampanyayı Aralık ayının son haftasında tamamlamayı öngördüklerini ifade etti. Malatya, Sivas Kangal ve Maraş bölgelerinin alımda ön planda olduğunu vurgulayan Kunter, "Malatya bölgesindeki üretim, toplam işleyeceğimiz pancarın sekizde biri oranında. Bunun yanında, Urfa ve Adıyaman'dan da alımlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Yatırımlar ve Enerji Projeleri

Fabrika Müdürü Kunter, fabrikanın yeni yatırımlar aldığını ve bu kapsamda Malatya Fabrikasının genel müdürlük tarafından oldukça önemsendiğini dile getirdi. Bu anlamda yeni bir kireç ocağı yatırımlarının da olduğunu belirten Kunter, "Ciddi yatırım Malatya'ya ayrılıyor. Fakat yine tabi yatırım yapacağımız alanlar var fabrikayla alakalı. Bu anlamda gerek kapasite artışı olsun, gerekse mevcut ekipmanın idame yenilemesi olsun yatırımlarımız Malatya Şeker Fabrikası olarak devam ediyor. Bunun dışında yine bizim önemsediğimiz Enerji Bakanlığımızın da direktifleri var. Bu konuda enerji ekonomisi üzerine yoğunlaşıyoruz. Hem bu sene yaptığımız işler var hem de önümüzdeki sezon planladığımız bir takım işler var. Bunları da yaptıktan sonra hem maliyetlerimizi aşağı çekmek hem de çevremize de faydalı olacak projelerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Kampanya sonunda satış için bekletilen küspe kokusunun çevreye verdiği koku rahatsızlığı ile ilgili de konuşan Kunter, "Çok şikayet aldık açıkçası. Küspeyi belirli program dahilinde aslında biz çiftçiye veriyoruz ama alınmadığı zaman satışa çıkarıyoruz. Satışa da eğer talep yoksa paketleme alternatifimiz oluyor. Geçen sene de bayağı bir paketleme yapmışız. Fakat bunlar yıl içerisinde talep olmadığı için satılamadı ve tabii bu ister istemez her ne kadar paketli de olsa çevreye bir rahatsız edici koku yayıyor" şeklinde konuştu.

Sorunu çözme adına girişimlerde bulunduklarını ifade eden Kunter, "Biz de bu kokunun merkezindeyiz. Biz de burada çalışıyoruz en çokta biz sonunla karşılaşıyoruz. Personelimiz ve çevredeki vatandaşlar tarafından da bu sorunu dile getirenler oluyor. Bu seneki planımız paketleme yapmayı düşünmüyoruz. Peki bu elimizdeki küspeyi nasıl çıkaracağız. Bir kere küspe fiyatını 300 TL gibi bir fiyata açıkladı. Türkiye'deki bu en ucuz fiyat. Geçen sene bile olmayan bir fiyat açıklayarak talebi artırmayı planladık. Kampanyamız başladı, belli bir sürede geçti. Küspemiz uygun fiyatlı olduğu için şuan talep görüyor. Peki yine talep görmezse ne yapacağız işte burada da paketleme yapmadan küspeyi Malatya ve Elazığ'da çöpten enerji üreten firmalara vereceğiz. Kampanyanın bitimi ile beraber burada küspe kalmayacak" diye konuştu.

Malatya Şeker Fabrikası\'ndan 55 Bin Ton Hedefi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Şeker Fabrikası'ndan 55 Bin Ton Hedefi - Son Dakika

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