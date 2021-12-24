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"Manda Evi" köylü kadınların ekmek teknesi oldu - Son Dakika

"Manda Evi" köylü kadınların ekmek teknesi oldu

24.12.2021 10:59

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde açılan Manda Evi'nde kadınlar manda sütü ve etinden yaptıkları gıdaların yanı sıra yöresel ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde açılan Manda Evi'nde kadınlar manda sütü ve etinden yaptıkları gıdaların yanı sıra yöresel ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

BEBKA tarafından eko-agro turizm potansiyellerinin belirlenmesi kapsamında hibe programına alınan projeyle, daha önce köy statüsünde olan kırsal Karaoğlan Mahallesi meydanında bulunan ahşap konak restore ettirildi.

Konağın bulunduğu alanda 5 ahşap satış yeri, 2 kameriye, masa ve sandalyeler alınarak çevre düzenlemesi yapıldı. 460 bin liralık proje kapsamında görev alacak potansiyele sahip 145 kişiye, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce modüller halinde uygulanan "Hayvan Sağlığı-Organik Manda Yetiştiriciliği Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı)" eğitimi verilerek, sertifika almaları sağlandı.

Karaoğlan Mahallesi Kadın Derneği kurularak oluşturulan Manda Evi, 2019 yılının temmuz ayında açıldı. Burada manda sütünden elde edilen peynir, tereyağı, kaymak, süt, yoğurt ve manda etinden sucuklar satılıyor. Ayrıca köydeki kadınların ürettiği reçel, turşu, salça gibi yöresel ürünler de satışa sunuluyor.

Dernek başkanı Resmiye Kılıç, AA muhabirine, 2,5 yıldır faaliyet gösteren Manda Evi'nde doğal ürünleri tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

Ürünleri hem sattıklarını hem de kahvaltı için gelen misafirlere sunduklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"43 kadın üyemiz var, bunun 20'si aktif olarak çalışıyor. Mesela hayvanları çok üyelerimiz bize süt sağlıyor ve biz de bunu değerlendirip satıyoruz. Bu proje başlamadan önce evimizde oturan bayanlardık hepimiz. Bu proje getirildi, sunuldu, anlatıldı, toplantılar yapıldı. İlk önce dersler aldık, gelen misafirlerle konuşma dersini aldık. Günlük buradan ihtiyaçlarımızı sağlayabiliyoruz."

Türkiye'nin her yerinden köye gelenler olduğunu belirten Kılıç, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, BEBKA yöneticilerine ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

Dernekte çalışan Zeynep Zeybek ise projenin kendileri için verimli olduğunu, birçok insanla tanışma fırsatı bulduklarını ve güzel işler yaptıklarını aktardı.

Kendi paralarını kazanmanın mutluluğunu da yaşadıklarını vurgulayan Zeybek, köyün ürünlerini sattıklarını, böylece kendilerini de geliştirdiklerini dile getirdi.

"Bir mandası olan iki manda daha ilave etti"

BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, projenin kadın kooperatifi ve derneklerinin kurduğu başarılı örneklerden olduğunu belirtti.

Bölgede manda yetiştiriciliği konusunda önemli çalışmalar yapıldığını bildiren Durak, "Köyde bulunan atıl bina restore edildi. Burada satış yerleri oluşturuldu ve ürünler hazırlandı. Tüm köyün ürünleri bu satış yerinde müşterilerle buluşma imkanı elde etti. Bu projeyle mandacılık yeniden hareketlendi. Manda sahiplerinden bir mandası olan iki manda daha ilave etti, köydeki manda popülasyonuna ciddi bir katkısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İlerleyen dönemde de kırsal kalkınma konusunda desteklere devam edeceklerini anlatan Durak, 2021 yılının BEBKA açısından çok verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Manda Evi köylü kadınların ekmek teknesi oldu
Manda Evi köylü kadınların ekmek teknesi oldu
Manda Evi köylü kadınların ekmek teknesi oldu
Manda Evi köylü kadınların ekmek teknesi oldu

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Mustafakemalpaşa, Eskişehir, Turizm, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Manda Evi' köylü kadınların ekmek teknesi oldu - Son Dakika Ekonomi


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