Manisa\'nın 2024 İhracatı 5,37 Milyar Dolar

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2024 yılı Dış Ticaret verilerine göre Manisa, 5 milyar 372 milyon 726 bin dolarlık ihracata imza attı. Türkiye'nin en önemli tarım ve sanayi kentlerinden biri olan Manisa'da 2023 yılında elde edilen 5 milyar 551 milyon dolarlık ihracat, 2024 yılında yüzde 3,2'lik düşüşle 5 milyar 372 milyon dolara geriledi.

Manisa aralık ayında gerçekleştirdiği 490 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan 7. il olurken, toplam ihracatta ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep, Sakarya'nın ardından 8. sırada yer aldı. 2024 yılında aralık ayı aynı zamanda ekim ayında gerçekleşen 521 milyon dolarlık ihracatın ardından en fazla ihracatın elde edildiği ikinci ay oldu.

Yerli ve uluslararası birçok firmayı bünyesinde barındıran Manisa'da sektörlere bakıldığında elektrik ve elektronik sektörü aralık ayında 235 milyon dolar olmak üzere 2024 yılında 2 milyar 220 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Manisa'daki elektrik ve elektronik sektörü aynı zamanda 67 ilin toplam ihracatından daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

İklimlendirme sanayii aralıkta ihracatını yüzde 2,9 artırarak 51,4 milyon dolara, toplam ihracat ise 680 milyon dolar oldu. Geçen yıla göre yüzde 17,7'lik bir düşüş yaşandı.

Üçüncü sırada yer alan otomotiv endüstrisi aralıkta 48,8 milyon dolar olmak üzere toplamda 652 milyon dolarlık ihracata imza attı. Elektrik ve elektronik, iklimlendirme ve otomotiv sektöründen 3 milyar 554 milyon dolarlık ihracat elde edilirken, Manisa'nın elde ettiği ihracatın yüzde 66'sından fazlası bu 3 sektörden sağlandı.

Sanayi alanındaki bu üç sektör dışında tarım alanında kuru meyve ve mamulleri sektörü en fazla ihracatın gerçekleştiği 4. sektör oldu. Kuru meyve ve mamullerindeki artış devam ediyor. Aralık ayında bu sektörde 21,9 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, toplamda ise yüzde 21,3'lük artışla 242 milyon dolardan 294 milyon dolara yükseldi. Aynı zamanda Manisa'da en fazla ihracat yapan ilk dört sektör arasında ihracatını artıran tek sektör kuru meyve ve mamulleri oldu.

Makine ve aksamları sektörü de aralık ayında 19,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, toplamda ise ihracatını yüzde 20,6 artırarak 194 milyon dolardan 234 milyon dolara yükseldi. - MANİSA