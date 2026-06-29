Manisa'nın İhracat Başarısı: 35 Firma İlk 1000'de - Son Dakika
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Manisa'nın İhracat Başarısı: 35 Firma İlk 1000'de

Manisa\'nın İhracat Başarısı: 35 Firma İlk 1000\'de
29.06.2026 16:24
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TİM tarafından açıklanan listede Manisa'dan 35 firma yer alarak 4.4 milyar dolar ihracat yaptı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025 araştırmasında Manisa'da üretim yapan 35 firmamızın yer alması ve bu firmalarımızın 4 milyar 388 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" araştırması, Manisa'nın üretim ve ihracattaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmada Manisa'da üretim yapan toplam 35 firma Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alırken, bu firmalar 4 milyar 388 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı.

Açıklanan sonuçlara göre Vestel Ticaret A.Ş. elektrik ve elektronik sektöründe, Arçelik A.Ş. beyaz eşya sektöründe, Özgür Tarım Ürünleri A.Ş. kuru meyve ve mamulleri sektöründe, Uçak Kardeşler Gıda ise yaş meyve ve sebze sektöründe Türkiye birincisi olmayı başararak Manisa'nın üretim ve ihracattaki başarısını taçlandırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, açıklanan tablonun Manisa'nın üretim kültürünün, sanayi altyapısının ve ihracat odaklı büyüme anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025 araştırmasında Manisa'da üretim yapan 35 firmamızın yer alması ve bu firmalarımızın 4 milyar 388 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, Manisa'nın yalnızca üretim kapasitesini değil, aynı zamanda küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve ihracat vizyonunu da ortaya koymaktadır." dedi.

Manisa'nın uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ilin sahip olduğu güçlü organize sanayi bölgeleri, gelişmiş lojistik altyapısı, nitelikli iş gücü ve yatırım ortamıyla ihracatın lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

"Dört farklı sektörde Türkiye birinciliği tesadüf değildir"

Araştırmada dört farklı sektörde Türkiye birinciliği elde edilmesinin Manisa'nın üretim çeşitliliğini ve sanayi altyapısının gücünü gösterdiğini belirten Başkan Yılmaz, şunları söyledi: "Elektrik ve elektronik sektöründe Vestel Ticaret A.Ş.'nin, beyaz eşya sektöründe Arçelik A.Ş.'nin, kuru meyve ve mamulleri sektöründe Özgür Tarım Ürünleri A.Ş.'nin ve yaş meyve-sebze sektöründe Uçak Kardeşler Gıda'nın Türkiye birincisi olması, Manisa'nın yüksek katma değerli üretimde ve ihracatta ulaştığı seviyenin en somut göstergesidir. Bu başarılar tesadüf değildir. Yıllardır üretime, teknolojiye, kaliteye ve ihracata yapılan yatırımların doğal sonucudur."

Manisa'nın bugün beyaz eşyadan elektroniğe, otomotiv yan sanayinden makine imalatına, enerji ekipmanlarından cam sanayine, gıdadan tarımsal sanayiye kadar birçok stratejik sektörde dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat yapan güçlü bir sanayi kenti olduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim çeşitliliğinin şehrin en önemli avantajlarından biri olduğunu söyledi.

"Üreten her firmamız Manisa'nın gururudur"

Başkan Yılmaz, TİM araştırmasında yer alan her firmanın ülke ekonomisi açısından büyük değer taşıdığını belirterek, "Listeye giren firmalarımız yalnızca kendi başarı hikayelerini yazmıyor; aynı zamanda Manisa'nın ve Türkiye'nin büyümesine, istihdamına, ihracatına ve kalkınmasına da yön veriyor. Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ihracat gerçekleştiren her firmamız Manisa'nın gururudur." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, artan maliyetler ve uluslararası pazarlardaki daralmaya rağmen Manisalı sanayicilerin üretimden vazgeçmediğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Bugün ihracatçımız sadece ürün satmıyor; aynı zamanda ülkemize döviz kazandırıyor, istihdam oluşturuyor ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlıyor. Böylesine zorlu bir küresel ekonomik ortamda üretimini sürdüren, yatırım yapan ve ihracatını artıran tüm firmalarımız her türlü takdiri hak etmektedir." dedi.

"Yeni pazarlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerinin ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yılmaz, "Üyelerimizin yeni pazarlara ulaşmaları amacıyla yabancı alım heyetlerini Manisa'da ağırlıyor, yurt dışı ticaret heyetleri düzenliyor, uluslararası fuarlara katılım konusunda destek sağlıyor ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle küresel ekonomide yaşanan daralma dönemlerinde yeni pazarlara ulaşabilmek firmalarımız açısından büyük önem taşıyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Ofisi ile sanayicilere yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, karbon ayak izi, sürdürülebilir üretim ve Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uyum konularında rehberlik ettiklerini belirterek, ihracatta rekabet gücünün korunabilmesi için bu alanlardaki çalışmaların her geçen gün daha fazla önem kazandığını söyledi.

Başkan Mehmet Yılmaz, açıklamasının sonunda, TİM'in "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2025" araştırmasında yer alarak Manisa'yı gururla temsil eden 35 firmayı, sektörlerinde Türkiye birincisi olan kuruluşları, yöneticilerini, çalışanlarını ve başarıda emeği bulunan herkesi gönülden kutladı.

Yılmaz, "Üreten, ihracat yapan ve ülkemize değer katan tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretimin, yatırımın ve ihracatın önünü açacak çalışmaları kararlılıkla sürdürecek; üyelerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü üretim, güçlü ihracat; güçlü Manisa ve güçlü Türkiye demektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'nın İhracat Başarısı: 35 Firma İlk 1000'de - Son Dakika

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