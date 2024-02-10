Manisa Büyükşehir Belediyesi Malta Katlı Otopark Projesi\'nin Temel Atma Törenini Gerçekleştirdi

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiği Malta Katlı Otopark Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki protokol üyelerinin kazasız belasız tamamlanması dilekleriyle temele nazar boncuğu atmasının ardından otoparkın yapımı için düğmeye basıldı. Tamamlanmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak olan Malta Parkı Katlı Otoparkı, 356 araç ve 39 motosiklet kapasitesi, zemin kat artı 4 kat ve çatı katı ile birlikte 10 bin 168 metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımlarına hız vererek, projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehrin otopark ihtiyacına cevap verecek Malta Parkı Katlı Otopark Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, büyükşehir belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yıllardır devam eden yatırımların devamındaki bir etabını daha birlikte gerçekleştirmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlerin geldiğini hatırlatan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, güç birliği yaparak, yapılacak olan tüm yatırımlarda başkan Ergün'ün projelerine destek vererek, sahip çıkarak projelerin gerçekleştirilmesine vesile olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

"Otopark sorunu için cesur adımlar attık"

Törene katılanları selamlayıp, teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri nüfus artışı ve trafiğe çıkan araç sayısının da her ilde olduğu gibi Manisa'mızda da katlanması nedeniyle, güzel şehrimizin kanayan yarası haline gelen otopark sorununa çare olabilmek için hep cesur adımlar attık. Yapılmayanları, hasıraltı edilenleri, kangrene dönmüş sorunları bir bir çözmek için gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalıştık, çabaladık. Geldiğimiz noktada çok şükür Manisa'mıza birbirinden önemli proje ve hizmetleri kazandırdık. İmar sorunundan katı atık bertaraf tesislerine, prestij caddelerden, atık su arıtma tesislerine ve kavşaklara kadar şehrimizin ve hemşerilerimizin beklentilerine cevap veren, sorunlarını çözen, yüzlerini güldüren çalışmaların altına imzamızı attık. Manisa'mızda 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yapmak ve tamamlamak çok şükür bizlere nasip oldu. Cumhur İttifakı milletvekillerimizin, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarımızın, Belediye Meclis Üyelerimizin destekleri ve değerli katkılarıyla şehrimizin merkezinin önünü açacak, Manisa'nın kabuğunu kırmasına vesile olacak bu önemli imar plan çalışmasıyla gelecek 35-40 hatta 50 yılımızı güvence altına almış olduk" dedi.

İmar planlarına değindi

İmar planlarını Manisa'ya kazandırdıklarının altını çizen Başkan Ergün, "Spil Dağı ile Gediz Ovası arasında sıkışan şehrimiz bu imar planları ile rahat bir nefes alacak. İmar planları olmadan ne otopark yapacak alan ne modern evler yapacak arsa, ne de yol açacak yer maalesef bulamıyorsunuz." diye konuştu.

"OSB kavşağı için kazma vurulacak"

Trafik sıkışıklığının giderilmesine yönelik projeleri aktaran Başkan Ergün, "Bir diğer çözüm, Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçireceğimiz köprülü kavşak projesi. Bu projemizle de OSB-Manisa hattında özellikle servis saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçeceğiz. Allah nasip ederse kısa bir süre içerisinde ilk kazmayı vurmuş olacağız." dedi.

Binlerce araç kapasiteli otoparklar

İl genelinde yapılan otoparkları da paylaşan Başkan Ergün, "Ben sadece Manisa merkezin değil 17 İlçemizin Büyükşehir Belediye başkanıyım. Otoparklarla ilgili şehrimizde ve ilçelerimizde uygun bulduğumuz her alanda çalışma yürüttük. Salihli ilçemizde hayata geçirdiğimiz Bedesten Çarşısı projemizde, Salihli'mize 500 araçlık kapalı otopark kazandırdık. Merkez'de Eski Subay Lojmanlarının olduğu yere Türkiye'nin en büyük kapasiteli 560 araçlık Tam Otomasyonlu Otoparkı'nı yaptık. Turgutlu ilçemizde hayata geçirdiğimiz kapalı otopark ve pazaryeri projesindeki otopark kapasitesi 153 araç. Şehzadeler Bülent Koşmaz Parkı altına 430 araçlık otopark kazandırdık. Yarhasanlar, Cumhuriyet, Karaköy, Ertuğrul Dayıoğlu otoparklarımızı yenileyerek, kapasitelerini arttırdık. Sarıgöl ilçemizde hayata geçirdiğimiz Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryeri projemizde kapalı otoparkı da unutmadık. MASKİ Oda Dernekler İş Kuleleri projemizin altında 120 araç kapasiteli otopark yaptık. Eski Garajı, 1.500 araç kapasiteli açık otopark haline getirdik. Hemşerilerimizin ismini Manisa Prime olarak benimsediği Büyükşehir Hizmet Binamız, Otel ve AVM projemizde 2 kat yer altı otoparkı yaptık. Birazdan temelini atacağımız Malta Otoparkı projemiz de otopark ihtiyacımıza önemli ölçüde cevap verecek bir yatırımımızdır. Malta Otoparkı Bodrum katı, zemin katı, 4 kat ve çatı katı olmak üzere 10 bin 168 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli olacak. Bunun yanı sıra teknik hacimler, yönetim ve ödeme birimleri de projemizde yer alacak. 147 milyon + KDV bedelle hayata geçireceğimiz projemizi inşallah gelecek yıl tamamlayıp açmak da bizlere nasip olur. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Otopark projelerimiz devam edecek"

Manisa'nın otopark ihtiyacının karşılanması için projelerine devam edeceklerini belirten Başkan Ergün, "Projelerimiz bunlarla kalmayacak. Şehzadeler Belediyemiz ve Pazarcılar Odamızla protokolünü imzaladığımız ve Eski Tariş depolarının olduğu bölgede hayata geçireceğimiz Alaybey Kapalı Otopark ve Pazaryeri projemiz var. Bu projemizi de inşallah hayata geçirdiğimizde, pazarın kurulduğu gün hariç, toplamda 1.060 araç kapasiteli ve 105 adet elektrikli araç şarj noktası ile 903 tezgahlı modern bir pazaryeri ile otoparkı Manisa'ya kazandırmış olacağız. Saruhanlı ilçemizde yapımı devam eden Yeraltı Otoparkı, Gençlik Merkezi ve Kent Meydanı projemizde de 192 araç kapasiteli otoparkla ilçemiz merkezinin otopark ihtiyacına cevap vermiş olacağız. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere göre, Manisa'da geçtiğimiz yıl 59 bin 643 yeni araç trafiğe kaydedilmiş. Toplam araç sayısı 722 bin 23'e ulaşmış. Kısacası ne kadar otopark yaparsanız yapın yetmez! Bugünün değil, geçmişten gelen 40-50 yıllık sorunların sancısını yaşadı Manisa'mız. Bunlar sadece bizim değil, bütün büyükşehirlerin yaşadığı sorunlar. Biz bu sorunların çözümü için varız. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bu anlayışla canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temele nazar boncukları atıldı

Yapılan konuşmaların ardından Malta Parkı Katlı Otopark projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. 356 araç ve 39 motosiklet kapasiteli, zemin kat, 4 kat ve çatı katı ile birlikte 10 bin 168 metrekare alanda hizmet verecek olan Malta Katlı Otoparkı'nın temeline kazasız belasız tamamlanması niyetiyle nazar boncuklarının atılması, okunan dua ve kesilen kurbanın ardından yapım çalışmalarının başlaması için düğmeye basıldı. - MANİSA