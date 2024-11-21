Manisa Üzüm İhracat Geliri 161 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Üzüm İhracat Geliri 161 Milyon Dolar

Manisa Üzüm İhracat Geliri 161 Milyon Dolar

2024 rekoltesinde düşüş yaşanmasına rağmen, Manisa'nın kuru üzüm ihracatı 47 bin ton ile 161 milyon dolara ulaştı.

21.11.2024 10:20
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Manisa'nın dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz kuru üzümünde 2024 yılı rekoltesinde düşüş yaşanmasına rağmen 2 buçuk aylık süreçte, 47 bin tonluk ihracatla 161 milyon 256 bin dolarlık gelire ulaşıldı. Rekoltenin düştüğünü ancak ihracat gelirinin yükseldiğini belirten Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Fiyatlarımızda bir önceki aynı dönemiyle toplam bir değerde yüzde 33 artış gözüküyor. Birim fiyatına göre geçen seneye göre üzümde yüzde 82 artış var" dedi.

Manisa'nın dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz kuru üzümünde hasat sezonunun sona ermesiyle başlayan ihracat telaşı devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerine üzüm ihracatı gerçekleştirilen Manisa'da geçtiğimiz yıllara göre rekoltenin düşmesine rağmen bu yılki birim fiyat bazındaki artış sebebiyle önemli bir ihracat gelirine ulaşıldı. Düşük rekolteye göre kaliteli üzüm yetiştirilen Manisa'da, sektörde profesyonelleşmiş ihracatçılarla birlikte sultani çekirdeksiz kuru üzümü artık aranan bir ürün haline geldi. Manisa Ticaret Borsası öncülüğünde "Avrupa Birliği Coğrafi İşaret" alınması sürecinde sona gelinen Manisa sultani çekirdeksiz kuru üzümü, hem yeni pazarlara kavuşacak hem de yüksek kar oranlarıyla önemli bir ihracat kalemi olacak.

Rekoltede geçtiğimiz yıllara göre düşüşün yaşandığını belirten Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "2024 yılı şöyle bir toparlayacak olursak budaklarla başlayan ve ardından da bağlarımızda ciddi bir geçtiğimiz yıllara göre doğuş eksikliğiyle karşı karşıya kaldık. Çiftçilerimizin de bizlere iletmiş oldu Manisa Ticaret Borsasının ziraat mühendislerinden bize gelen bilgiye göre geçtiğimiz yıllara göre doğuşlarda ciddi bir düşüş yaşandı. İlerleyen zamanlarda bazı açıklar kapanmasına rağmen rekoltemiz geçtiğimiz senelere göre düşüş yaşamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize 161 milyon 256 bin dolar bir döviz girdisi sağladık"

Eylül ayında başlayan ihracat sezonundan bugüne kadar 47 bin tonluk üzüm ihracatı olduğunu söyleyen Başkan Özkasap, "Bizim ihracatımızda 1 Eylül itibariyle yeni sezon oluyor. 31 Ağustos'ta eski yılı kapatıyor 1 Eylül'de üzümün yeni sezonu başlıyor. 1 Eylül ile 16 Kasım 2024'e baktığımızda 47 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Ülkemize 161 milyon 256 bin dolar bir döviz girdisi sağladık. Fiyatlara baktığımız zaman; fiyatlarımızda bir önceki aynı dönemiyle toplam bir değerde yüzde 33 artış gözüküyor. Birim fiyatına göre geçen seneye göre üzümde yüzde 82 artış var. Miktar bazında ise yüzde 27 düşüşteyiz. Örnek vermek gerekirse aynı tarihlerle kasım ayına baktığımız zaman 2023 yılında 64 bin ton ihracata mal gitmiş. Bu sene 16 Kasım 2024'e baktığımız zaman da 46 bin ton ihracata mal gitmiş. Aşağı yukarı yüzde 27 civarında bir düşüş göstermiş. Genel yıl itibariyle baktığımız zaman, üzümlerimizde 2024 yılında geçtiğimiz yıla göre herhangi bir ilaçlama ve ya herhangi bir zirai mücadelede sıkıntılarla karşı karşıya kalmadık. 2022 kapanışla 2023 başlangıcı arasında 207 bin ton ihracatımız oldu. 491 milyon dolar bir ihracat girdisi sağladık. Bu çok büyük bir rakam. Bu sene eğer ki rekoltelerimizde biraz daha geçtiğimiz yılki düşüşler olmasaydı 500 milyon dolarların çok üzerinde bir ihracat rakamı yakalayacaktık" diye konuştu.

"Manisa üzümü dünya lideri"

Manisa üzümünün dünyada lider bir marka haline geldiğini söyleyen Özkasap, "Manisa üzümü dünya lideri. Manisa'nın sultani üzümü dünyanın her tarafında tanınıyor. Bu üzümü biz ilk etapta coğrafi işareti aldık. Üzüm işletmelerimizle beraber istişareler yapıyoruz. Yine en kısa sürede haber gelecek Avrupa Birliği Coğrafi İşaretini alıyoruz" dedi.

Pek çok ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Özkasap, "İhracata baktığımız zaman en fazla İngiltere başta geliyor. Hollanda ve Almanya bunu takip ediyor. Avrupa ülkelerinden sonra en çok ihracatımız Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya oluyor. Üzümde de rakibimiz var. Üzümde de tek başımıza değiliz. Güney Amerika, komşumuz İran üzümü var. İran üzümü ambargo nedeniyle kapalı kutu. Ne kadar ihracat yaptığı ancak sezon sonu belli oluyor. Bizdeki gibi olup üzüm ekim alanları fazlalaşıyor" diye konuştu.

Türkiye'de üretilen üzümün yüzde 90'ının Manisa'dan yurt dışına gönderildiğini belirten Başkan Özkasap, "Şu an dünyanın en teknolojik yatırımlarını yapan üzüm ihracatçılarımız var bizim. Bu üzüm işletmelerimizin hepsi Manisa'dadır. Türkiye'de üretilen ürünün yüzde 90'ı buradaki ihracatçı işletmeler tarafından yurt dışına gidiyor. Bundan sonra Avrupa'da Manisa sultani çekirdeksiz kuru üzümü olarak lanse olacaktır. Herkes ciddi bir mücadele veriyor. Bir ürün tek başına yetişmiyor. Çiftçilerimiz uykularından fedakarlık yapıyorlar, sabah erken gidiyorlar. Çiftçi işini yapıyor, ihracatçı tüccar işini yapıyor. Hepsi işlerini tam yaptığı zaman kaliteli bir üzüm, dünya markası bir üzüm meydana çıkıyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, manisa, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Üzüm İhracat Geliri 161 Milyon Dolar - Son Dakika

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