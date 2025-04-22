Marmaray Gece Yük Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Marmaray Gece Yük Taşıyor

Marmaray Gece Yük Taşıyor

Marmaray, gece saatlerinde araç ve yük taşımacılığı yaparak Asya-Avrupa bağlantısını sağlıyor.

22.04.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray hattında gece mesaisi kameralara yansıdı. Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin yolcuyu taşıyan hat, gece ise boğazın altından araç taşımacılığına ev sahipliği yapıyor.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin dev ulaşım projelerinden Marmaray'ın gece mesaisi görüntülendi. Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlayan Marmaray, gece olunca bu kez boğazın altından yük taşımacılığına ev sahipliği yapıyor. Marmaray, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Bu işlevi en net şekilde gözler önüne seren görüntü, gece saatlerinde gerçekleşen araç taşımacılığıyla kaydedildi. Tuzla'da kaydedilen görüntülerde, yük treninin 20'den fazla vagonla taşıdığı elektrikli Mini Countryman ve BMW marka araçlar dikkat çekti. Bu araçlar, Marmaray'ın tüp geçidini kullanarak boğazın altından Asya yakasına geçiyor ve yolculuklarına devam ediyor.

Marmaray hattı gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen araçların İstanbul'dan İzmit'e doğru taşındığı görülüyor. Taşımacılık sırasında Marmaray'ın tüp geçidi de kullanılıyor. Araçlar, boğazın altından geçen bu stratejik geçidi kullanarak Asya kıtasına ulaşıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray'ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Marmaray, hizmete başladığından beri 1,2 milyar yolcu taşıdı

Marmaray, hizmete girdiği 2013 tarihinden bugüne 1 milyar 226 milyon yolcuyu taşıdı. Güzergah, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor. Çekilen görüntülerde Almanya'dan yola çıkan tren, Çekya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaşıyor. İstanbul'da Marmaray güzergahını ve boğazın altındaki tüp geçidi kullanarak yolculuğunu İzmit Köseköy İstasyonu'nda sonlandırıyor. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Marmaray, istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaray Gece Yük Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:47 Bahçeli’den “Savaş ilan ederim“ diyen Özel’e rest: Biz buradayız Bahçeli'den "Savaş ilan ederim" diyen Özel'e rest: Biz buradayız
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
12:44 Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor İşte öngörülen rakamlar Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar
12:24 Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:43:18. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaray Gece Yük Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement