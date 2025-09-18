MAY Tohum\'un Tarla Günü\'nde Yeni Mısır Çeşitleri Tanıtıldı

Türkiye'de farklı iklim şartlarına sahip 5 bölgede 5 Ar-Ge merkezinde, çalıştığı türlerde rekabet gücü yüksek tohum çeşitleri geliştiren MAY Tohum, Konya'da düzenlediği yüksek çiftçi katılımlı tarla gününde yeni geliştirdiği hibrit mısır çeşitlerini tanıttı.

'Yerinde ıslah' stratejisi ile Türk çiftçisi ve globalde hedef coğrafyalar için toprak ve iklim şartlarına en uyumlu, stres şartlarına yüksek toleranslı ve yüksek verimli tohum çeşitlerini geliştiren MAY Tohum, "Güçlü Gelecek Günleri" programının İç Anadolu Bölgesi etkinliğini Konya'nın Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesinde gerçekleştirdi. 1000'in üzerinden çiftçinin katıldığı Tarla Günü'nde çiftçilere yeni hibrit mısır çeşitleri tanıtıldı.

"Üreticilerimizle beraber bu işi sürdürebilir hale getirmeye çalışıyoruz"

"Güçlü Gelecek Günleri" programının İç Anadolu Bölgesi'nde devam ettiğini belirten MAY Tohum İç Anadolu Satış Müdürü Suat Bol, "Konya'nın Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesinde üreticilerimizi ağırlıyoruz. Şu ana kadar binin üzerinde üreticimiz tarlamızı ziyaret etti. Halihazırda satışını yaptığımız çeşitleri, gelecek yıllarda satışını planladığımız çeşitleri de burada çiftçilerle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. MAY Tohum olarak, İç Anadolu Bölgesi'nde 11 ilde satış faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu illerde bayilere tanelik mısır, silajlık mısır, yağlık ayçiçeği, fasulye, tatlı mısır ve ıspanak satışını gerçekleştiriyoruz ve satışını gerçekleştirdikten sonra sezon içerisinde tohumlarımızın sevkiyatını yapıp üreticileriyle buluşturuyoruz. Finansal olarak tarımın zor günler geçirdiği yıllarda MAY Tohum olarak üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kredi kartlarına taksit imkanı, üretici kartlarına öteleme fırsatı sunarak üreticilerin tohumu uygun şartlarda uygun fiyatlarda alımını sağlıyoruz. Şu ana kadar bölgemizden güzel katılım oluştu. Üreticilerimizi çeşitlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda halihazırda hasat zamanı, mısır ve birçok sebze gruplarında üreticiler hasat yapıyor. Üreticilere bol bereketli hasatlar diliyorum. MAY Tohum olarak üreticilerimizin her zaman yanında olmaya çalışıyor ve üreticilerimizle beraber bu işi sürdürebilir hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Özellikle yerinde ıslah stratejisini benimsiyoruz"

Firmanın Ar-Ge'ye cironun yüzde 10'unu ayırdığını anlatan Ayçiçeği Ürün ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur, "MAY Tohum olarak Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz büyük ölçekteki tarla günlerinden olan Güçlü Gelecek Günlerinin üçüncüsünü Konya'da gerçekleştiriyoruz. İlkini Ege Bölgesi'nde gerçekleştirdik daha sonrasında Marmara Bölgesi'nde, bu hafta da 2 gün boyunca İç Anadolu Bölgesi'nde Konya'da olacağız. 'Güçlü Gelecek Günleri' organizasyonlarımızla bölgede adapte olmuş, mevcutta satışını gerçekleştirdiğimiz ve 1997 yılından bu yana mısır ıslahını gerçekleştirdiğimiz mısır ıslah departmanından gelen yeni çeşitlerimizi anlattığımız büyük ölçekteki tarla günümüzü gerçekleştiriyoruz. MAY Tohum olarak özellikle yerinde ıslah stratejisini benimsiyoruz. Dolayısıyla satışını gerçekleştirmiş olduğumuz çeşitlerimizin tamamen o bölgedeki adaptasyonunu tamamladıktan sonra üreticilerimizle buluşturuyoruz. İşte o buluşmalardan bir tanesini de Konya'da gerçekleştiriyoruz. MAY Tohum olarak 45'den fazla ülkeye ihraç ediyor olmaktan, tohum teknolojisi satışı gerçekleştiriyor olmaktan, bununla beraber de aynı zamanda Ar-Ge'ye ciromuzun yüzde 10'unu ayırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" diye konuştu.

45'in üzerinde ülkeye tohum ve lisans ihracatı

Türkiye tohumculuk ve bitki ıslahı sektöründe Ar-Ge faaliyetlerine en çok yatırımı yapan tohum firması MAY Tohum, agronomik türlerde hibrit ayçiçeği, hibrit mısır ve pamuk türlerine Ar-Ge yatırımı yapıyor. Sebze grubunda ise tatlı mısır, fasulye ve sanayi domatesi türlerindeki yatırımlarıyla rekabetçi çeşitler geliştiriyor ve MAY Tohum markası altında pazara sunuyor. Yerinde ıslah stratejisiyle geliştirdiği tohum çeşitlerini, 12 bin hektarlık alanda Türkiye'de üreten MAY Tohum, ürettiği tohumları Bursa ve Adana'da bulunan 36 bin ton kapasiteli tohumluk işleme ve paketleme tesislerinde hazırlayarak Türkiye ve Global pazara sunuyor. Hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki pazar payını her geçen yıl arttıran MAY Tohum, 45'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. - KONYA