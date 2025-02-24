MediaMarkt 2024-2025 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Ekonomi

MediaMarkt Türkiye'nin çatı şirketleri Ceconomy AG (Ceconomy) ve MediaMarktSaturn, 2024-2025 döneminin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, grup 2024-2025 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek genel piyasa eğiliminden belirgin bir şekilde ayrıştı. Grup ayrıca Almanya'da da önemli bir büyüme kaydetti.

Ceconomy, 2024-2025 yılının ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 9,51 artırarak 7,6 milyar avroya yükseltti.

Düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FVÖK) yıllık bazda yüzde 12,8 artarak 279 milyon avroya ulaştı. Böylece Ceconomy üst üste sekizinci çeyrekte de karlılığını artırdı. Dolayısıyla şirket, bildirilen orta vadeli hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor.

Ceconomy'nin büyüyen iş kolları, grubun brüt karına yaklaşık üçte bir oranında katkıda bulunuyor.

Grubun kaydettiği olumlu gelişimin arkasında büyük ölçüde geleneksel bir perakendeciden müşteri merkezli çok kanallı bütünleşik bir platforma doğru gerçekleştirdiği stratejik dönüşüm yatıyor.

Fiziki mağaza perakendeciliğinin çevrim içi hizmetlerle etkili bir şekilde ilişkilendirilmesi ve karlılığa katkıda bulunan tamamlayıcı büyüyen iş kollarının teşvik edilmesi, sağlam bir temel oluşturuyor.

"Hizmetler", "Pazaryeri", "Perakende Medya" ve "Özel Marka" gibi büyüyen iş kolları, zorlu bir pazar ortamında bile güçlü sonuçlar elde etmeyi mümkün kılıyor.

Beş yeni "Akıllı Mağaza" açıldı

Ceconomy ilk çeyrekte mağaza içi satışlarını yüzde 7,2 artırdı. Grup aynı zamanda fiziki mağaza perakendeciliğindeki genişlemesini de sürdürerek Almanya'da eski Gravis mağazalarından ortaya çıkan beş yeni "Akıllı Mağaza" açtı.

Akıllı formatın ayırt edici özelliğini, mağaza trafiğinin yüksek olduğu bir konumda kompakt bir alan ve seçilmiş bir ürün yelpazesi oluşturuyor. Odak noktasında MediaMarktSaturn'ün hizmetleri ve çok kanallı stratejisi bulunuyor.

İsviçre'de 19 eski "melectronics mağaza" MediaMarktSaturn ağına başarıyla entegre edilerek Xpress mağaza formatı altında kompakt yerel tedarikçiler olarak yeniden açıldı.

İtalya'da, Bennet süpermarket zinciriyle işbirliği içinde başka bir mağaza içi mağaza açıldı. Şirket bu şekilde henüz marka olarak temsil edilmediği yerlere doğru genişliyor. Yeni mağaza formatlarıyla müşterilerine daha da yakınlaşıyor ve onların ihtiyaçlarına uygun, kişiselleştirilmiş hizmet verebiliyor.

MediaMarktSaturn kişiselleştirilmiş hizmetlere özel bir önem veriyor. Hizmet, tüm alışveriş süreci boyunca destek sunarak müşteri ilişkilerini güçlendirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, şirketi rakiplerinden ayırdığı gibi, salt çevrim içi perakendecilere kıyasla kişisel danışmanlık gibi benzersiz bir alanı da öne çıkarıyor.

Almanya'daki uygulama ocak ayının sonundan bu yana devam ediyor. İspanya'da ise ilk pilot mağazalar bahar aylarında açılacak.

Ceconomy, konsepti İsviçre'deki tüm ana mağazalara ve Xpress mağazalarına entegre ediyor.

Üç ülkede de halihazırda kullanılmakta olan konseptin önemli bir unsurunu da müşterilerin bireysel danışma randevularını önceden rahatça ayarlamalarına olanak tanıyan çevrim içi randevu sistemi oluşturuyor. Müşteriler, bu sayede minimum bekleme süreleri, kişiselleştirilmiş destek ve özel destekten yerinde faydalanabiliyor.

MediaMarktSaturn ilk çeyrekte çevrim içinde de güçlü ilerleme kaydetti. Geçen çeyrekte çevrim içinin payı (Pazaryerinin Net Mal Değeri dahil) yaklaşık yüzde 29 olurken, şirket 2025-2026 mali yılı için yüzde 30'luk bir pay hedefliyor. Çevrim içi satışlar yaklaşık yüzde 16 artarak 2,1 milyar avroya ulaştı (2023-2024 1. çeyrek 1,8 milyar avro).

Hizmetler ve Çözümler Satışları, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 23,6 arttı. Özellikle sigorta, garanti uzatmaları ve telekomünikasyon hizmetlerine yönelik talepte artış kaydedildi.

Pazaryeri satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 90 arttı

Yaklaşık 1400 satıcı Pazaryeri'nde 2 milyona yakın ürün sunuyor. Pazaryeri satışları (Brüt Mal Değeri) bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 90 arttı. Yenilenmiş ürünler kategorisi özellikle iyi bir performans göstererek toplam Pazaryeri satışlarının yüzde 10'unu oluşturdu.

Finansman hizmeti de büyük ilgi gördü. Müşteriler, pazaryerinde hemen kişiye özel finansman planları oluşturmalarına ve hemen ödeme yapmak zorunda kalmadan daha büyük alımlar yapmalarına olanak tanıyan ek bir ödeme seçeneğinden de yararlanıyor.

Sürdürülebilirlik, şirketin değerlerinin ayrılmaz bir parçası ve stratejisinin temel taşlarından biri olurken, şirket, özel bir alışveriş deneyimi yaratmayı ve aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

2024-2025 yılının ilk çeyreğinde, sürdürülebilir (Betterway - Daha İyiye) ürünlerin satışlardaki payı 13 puanlık bir artış göstererek yüzde 25'e ulaştı. Kullanılmış cihazların iadesini içeren takas teklifi bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 217'lik artışla 42 bin yenilenmiş ürün satıldı.

Grup ilk çeyrekte 1,5 milyar avroluk güçlü bir serbest nakit akışı kaydetti. Bunun ana itici gücü ise, net işletme sermayesinin daha da normalleşmesi ve satışların artmasını sağlayan ürün mevcudiyetinin iyileşmesi oldu.

Ceconomy büyümesini sürdürmeyi planlıyor. Şirket, para birimi ve portföye göre ayarlanmış toplam satışlarda ılımlı bir artış bekliyor. Tüm segmentler buna katkıda bulunacak. Düzeltilmiş FVÖK'ün ise net bir şekilde iyileşmesi bekleniyor. Düzeltilmiş FVÖK'te beklenen iyileşme DACH ve Batı/ Güney Avrupa segmentlerinden kaynaklanıyor.

"Satış kanallarımıza, mağazalarımıza ve çalışanlarımıza büyük yatırımlar yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceconomy Üst Yöneticisi (CEO) Karsten Wildberger, meyvelerini veren istikrarlı büyüme stratejileri sayesinde art arda sekizinci çeyrekte de büyüme yolunda ilerlediklerini belirtti.

Müşterilerinin, sundukları yenilikleri ve hizmetleri takdir ettiklerine değinen Wildberger, şu değerlendirmede bulundu:

"Amacımız çok net, müşterilerimizin gerek dijitalde gerekse fiziksel mağazada bize mümkün olan her şekilde ulaşabilmesi ve sağladığımız hizmet, uzmanlık ve hız sayesinde kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşayarak kendini her zaman özel hissetmesi. Satış kanallarımıza, mağazalarımıza ve çalışanlarımıza büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu başarı, bizi stratejimizi tüm hızıyla uygulamayı sürdürmeye ve müşterilerimiz ve hissedarlarımız için cazibemizi korumaya teşvik ediyor."

Ceconomy Finans Direktörü (CFO) Kai-Ulrich Deissner de karlılık hedeflerini iyi sonuçlar ve finansal güçle güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürdüklerini aktardı.

Geleceği bu sağlam temel üzerine inşa ettiklerini vurgulayan Deissner, "Bir yandan büyüyen iş kollarımızın genişlemesini teşvik ederken, diğer yandan da maliyetlerimizi düşük tutuyor ve serbest nakit akışına odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.