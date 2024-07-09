MEİS Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

MEİS Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

MEİS Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında kurulan Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) çalışma grubu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, gençlere beceri kazandırılması ve stratejik insan kaynakları planlaması gibi konular ele alındı. MEİS çalışma grubu, Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini güçlendirecek bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

09.07.2024 15:25
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CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında kurulan, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere 17 kurumdan oluşan Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) çalışma grubu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 2 ay önce gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında YOİKK üyesi tüm STK temsilcilerinin katılımıyla mesleki eğitim ve istihdamla ilgili bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında kurulan ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere 17 kurumdan oluşan MEİS çalışma grubunun ilk toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ek olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakanlıklara bağlı kurumlardan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), sivil toplum kuruluşlarından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, mesleki eğitimin iş gücü piyasası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilmesi, öğrenim görecek gençlere ikiz dönüşüm ve 21'inci yüzyıl becerilerinin kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve stratejik insan kaynakları planlaması çalışmalarının yapılması konularının toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtilerek, "Bu bağlamda, kariyer rehberliği hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ile eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi üzerinde durulan konular olarak değerlendirilmiştir. MEİS çalışma grubunun politika ve tedbir önerileri belirlenerek, Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini güçlendirecek, kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan, yenilikçi, hesap verebilir, veriye dayalı bir yol haritası oluşturulması hedeflenmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MEİS Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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