Başlangıç aşamasındaki girişimlere 44 milyon liralık destek

Ekonomi

Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere yaklaşık 44 milyon lira sermaye sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasını düzenleyen bireysel katılım sermayesi sistemine ilişkin mevzuat, Haziran 2012'de çıkarıldı. Sistem, uygulama yönetmeliğinin Şubat 2013'te yürürlüğe girmesiyle faaliyete geçerken bu kapsamdaki ilk yatırım Haziran 2013'te gerçekleştirildi. Söz konusu tarihten bu yana iptal edilenler hariç 1098 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 603'ü aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında 2023'te 158, 2024'ün 9 ayında 74 lisans verildi. Lisans başvurularının yüzde 67,94'ünün yüksek gelir veya servet sahibi, yüzde 32,06'sının ise tecrübeli olduğu belirlendi.

YATIRIM YAPILAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 47'Sİ 5'TEN AZ ORTAKLI

Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 80 yatırım için 233 yatırımcı, 43 milyon 946 bin lira sermaye aktardı. Uygulama kapsamında geçen yıl 4 yatırımcı, 17 girişime 5,2 milyon liralık sermaye sağlarken bu yılın 9 aylık döneminde 18 yatırım için 36 melek yatırımcının 11 milyon 171 bin lira sermaye transfer ettiği kayıtlara geçti. Yatırım başvurularının 1'i Konya, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli, 2'si Kırıkkale, 2'si İzmir, 4'ü Ankara, 69'u İstanbul merkezli faaliyet gösteren firmalar için yapıldı. Yatırım yapılan işletmelerin yüzde 47'sinin 5'ten az, yüzde 19'unun 5 ile 10 arası, yüzde 34'ünün 10'dan fazla ortağı olduğu belirlendi.

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