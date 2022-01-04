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Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez - Son Dakika

Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez

04.01.2022 00:08

Memurlara yapılan yüzde 30,5 zammın ardından Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın'dan ilk açıklama geldi. Yapılan artışın memurları memnun etmediğini belirten Yalçın, "Yüzde 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasından sonra memurlara gelecek zam oranı da belli oldu. Yüzde 23 enflasyon zammı ve yüzde 5 dönem zammı alan memurlardan ek zam talebi de geldi. Bu talebe kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem zammında yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı. Yapılan zammın ardından Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından ilk değerlendirmeyi yaptı.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK"

Vatandaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Başkan Ali Yalçın, "Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle toplu sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık." ifadelerine yer verdi.

Memur zammından sonra Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez

"SEYYANEN OLMASINI İSTEDİK"

Zammın seyyanen olmasını istediklerini söyleyen Yalçın, "Ek zam/ilave ödeme teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için "seyyanen" olmasını istedik. Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece %2,5'lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan %22,48'lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, ocak zammı olan %5'in ise toplu sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır. Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde %30,5'lik bir artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Memur zammından sonra Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez

"ATEŞİ BİR MİKTAR ALIR AMA KÖZÜ SÖNDÜRMEYE YETMEZ"

Memurların memnun olmadığını belirten Yalçın, "% 30,5'lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

Memur zammından sonra Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez
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Ali Yalçın, Memur Sen, Enflasyon, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez - Son Dakika
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