Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 1 Ağustos'ta başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, memur ve emekli maaşları ile sosyal haklara ilişkin detaylı taleplerini açıkladı. Kahveci, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7.500 TL telafi zammı yapılmasını talep ettiklerini söyledi.
Buna göre Türkiye Kamu-Sen, 2026 için en düşük dereceli memur maaşında refah payı dahil yüzde 92,3, ortalama memur maaşında ise yüzde 88,6 oranında artış talep ediyor. 2027 için ise tüm maaşlara refah payı dahil yüzde 45,2 zam istiyor.
Bu taleplerin karşılanması halinde Kahveci'ye göre:
Kahveci ayrıca, kamu çalışanlarının haklarının genişletilmesi ve ILO normlarına uygun bir toplu sözleşme sistemi kurulması gerektiğini vurgulayarak, grev ve siyasete katılma hakkı içeren, katılımcı ve etkili bir sendikal sistemin önemine dikkat çekti.
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