İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar

Ekonomi

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Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi ile aylıklara yapılacak zam oranına dair beklentiler de değişti.

Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Zam oranları kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı.

2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi.

2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye revize edildi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLERİ

2024 orta nokta: Yüzde 44

2024 üst nokta: Yüzde 46

2024 alt nokta: Yüzde 42

2025 orta nokta: Yüzde 21

2025 üst nokta: Yüzde 26

2025 alt nokta: Yüzde 16

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

10 aylık enflasyon yüzde 39,77 olarak hesaplandı. Merkez Bankası enflasyon tahmininin orta noktası olan yüzde 44 için iki ayda enflasyonun aylık yüzde 1,13 olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 14,60'a yükselecek.

Hedefin üst noktası yüzde 46 için ise kalan aylarda enflasyonun aylık 2,13 civarında seyretmesi bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 16,88'e çıkacak.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde emekliler, yüzde 14,60 zam alacak.

Hedefin üst bandının gerçekleşmesi halinde ise zam oranı yüzde 16,88 olacak. Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2,5 çıkması durumunda maaş zammı yüzde 17,73'yi bulacak.

ENFLASYON FARKI MEMUR MAAŞLARINA DA EKLENECEK Mİ?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memurlar, ekim ayı itibarıyla 1,87'lik enflasyon farkını elde etti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM SENARYOSU

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde oluşacak enflasyon farkı yüzde 4,18 olacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,44 olacak.

Hedefin üst bandının gerçekleşmesi halinde memurlar, yüzde 6,26 enflasyon farkı elde edecek. 6 aylık enflasyondan doğacak zam oranı yüzde 12,64 olarak gerçekleşecek.

Kalan aylarda enflasyonun yüzde 2,5 gelmesi halinde ise enflasyon farkı yüzde 7'ye, zam oranı yüzde 13,46'ya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.